С Эльбруса эвакуировали сорвавшегося альпиниста и спортсменку с травмой ноги

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали альпиниста, сорвавшегося на склоне Эльбруса при восхождении. Он получил травму головы, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).

"13 августа в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус, на высоте 5300 метров, альпинист сорвался и получил травму головы. <...> По состоянию на 09:50 мск поисково-спасательные работы полностью завершены, пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи на поляне Азау", – говорят спасатели. Регион, откуда прибыл спортсмен, спасатели не указывают.

По их словам, на месте происшествия работали пять спасателей и две единицы техники, в том числе вертолет.

Спасатели добавляют, что также на горе Эльбрус, тоже на высоте 5300 метров, альпинистка из города Балашиха получила травму ноги. Её также эвакуировали в больницу.