В Петербурге менеджер «М.Видео» не выдержал кредитного рабства. Жертвой стала жена

Кредитная история и невыплаченные долги испортили семейную жизнь молодых супругов на Васильевском острове в Петербурге. Исход очередной ссоры оказался смертельным.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) «Фонтанке» 13 августа, накануне в половине двенадцатого ночи через службу «112» мужчина 26 лет пригласил полицейских на улицу Вадима Шефнера. Звонивший объяснил, что только что стал вдовцом, но жена находится в квартире. Приехавшие на место сотрудники обнаружили тело женщины с ножевым ранением.

Мужчина отрекомендовался менеджером «М.Видео». Он перебрался в Петербург из Псковской области, квартиру на Вадима Шефнера снимал вместе с 28-летней женой. Она также не бездельничала, руководила контролем качества на сервисе по бронированию авиабилетов. При этом семью обременяли долги и кредиты – отношения портились. По словам супруга, в воскресенье произошла очередная ссора, ему под руку попался кухонный нож.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что устанавливают все обстоятельства гибели женщины. Её супруг задержан.