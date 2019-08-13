Американский боец решил побить чемпионку из Киргизии и стать первым «межполовым чемпионом мира». Спортсменка в ответ пригрозила

Американский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что желает провести бой против чемпионки в полулегком весе из Киргизии Валентины Шевченко.

«Я наслаждался отдыхом в Лас-Вегасе, как вдруг мой телефон начал разрываться – мне все звонят и говорят, что Валентина Шевченко – самый доминирующий чемпион в мире. Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя. Я хочу стать первым межполовым чемпионом мира и вызываю тебя на бой. Ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом», – заявил Сехудо в своем твиттере.

Валентина Шевченко оперативно отреагировала на его слова. В эфире шоу Ариеля Хельвани 31-летняя спортсменка призналась, что не знает, всерьез ли американец бросает ей вызов или шутит, но изъявила готовность подраться.

«Скажу одно: будь осторожен со своими желаниями. Сехудо — охотник за золотом. Но я способна лишить его всего того, что он завоевал!» — заявила она.

Шевченко провела вторую успешную защиту титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Сехудо — обладатель двух титулов в легчайшем и наилегчайшем весе. Американец — лишь четвертый в истории UFC, кому удалось стать двойным чемпионом. Кроме этого, боец успешно выступал в вольной борьбе и добился олимпийского золота.