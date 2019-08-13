«Это настоящие выборы, таких не было давно!» Кандидаты в губернаторы Петербурга провели первые дебаты

Конкуренты за губернаторский пост провели первые дебаты в прямом эфире телеканала «Россия» и «Радио России». В них приняли участие все кандидаты, включая врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Главной темой для обсуждения был петербургский бюджет. Александр Беглов рассказал о планах нарастить городскую казну до 1 трлн рублей, вспомнил, что его команде удалось закрыть без дефицита бюджет прошлого года, и обратил внимание на финансовую поддержку петербургских проектов со стороны федерального центра.

Надежда Тихонова («Справедливая Россия») призвала расходовать городские средства в интересах людей, а не в интересах монополий. Михаил Амосов («Гражданская платформа») напомнил о закрытости соглашений о государственно-частном партнерстве, которые город заключает с инвесторами.

Владимир Бортко (КПРФ) заявил: «Единая Россия» — это партия олигархов, и именно они богатеют при нынешней власти.

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Александр Беглов заметил: «Я единственный здесь хозяйственник, который не принадлежит ни к одной партии. Моя поддержка — это горожане». Владимир Бортко поспорил с ним: заявил, что режиссер — тоже хозяйственник. «У меня дежа вю», — сказал Бортко, напомнив, что в 2011 году руководитель Петербурга менялся точно так же: президент представлял нового градоначальника, «обещал все хорошее». «И где оно? Как бы так же не случилось и с сегодняшним. Ладно, не будем об этом», — оборвал себя он.

Резюмировал дискуссию Михаил Амосов. «Это настоящие выборы! Таких у вас не было давно», — обратился он к горожанам, призвав прийти на участки в день голосования.

О намерении участвовать в дебатах Александр Беглов заявил 12 июля. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что считает важным «честно и открыто представить свое видение развития Петербурга». Впереди еще пять серий дебатов.