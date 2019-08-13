Актёр Дмитрий Лысенков из «Мажора» лишился машины. Вместе с KIA пропала балерина

Пока актёр Дмитрий Лысенков отдыхал в Болгарии, в Петербурге угнали его машину. В Приморском районе неизвестные похитили белую KIA Sportage 2018 года выпуска. Не пожалели даже балерину.

Как стало известно «Фонтанке», 12 августа в полицию обратилась мать Лысенкова и сообщила, что автомобиль исчез ночью у 16-го дома на Байконурской улице. От угона машину не спасли ни сигнализация, ни иммобилайзер. Вместе с KIA звезда лент «Сталинград» и «Домашний арест» лишился игрушечной балерины, которая висела на переднем стекле. В баке было 30 литров бензина.

Широкой публике 37-летний Дмитрий Лысенков также может быть известен по работе в «Последнем богатыре» и нескольких частях «Мажора».