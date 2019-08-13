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Общество
13.08.2019 10:27
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«Должно встревожить мир». Конгресс США заявил о поддержке акций из-за выборов в Мосгордуму

Республиканское большинство в американском конгрессе выразило солидарность с митингующими в столице России и призвало освободить задержанных участников акций протеста.

«Я солидарен с российским народом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путем свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными», – говорится 13 августа в заявлении конгрессмена США Стени Хойера, которое опубликовано на сайте палаты представителей.

По его словам, ситуация в Москве «должна встревожить мир». Хойер подчеркнул, что в США внимательно следят за развитием событий.

«Я призываю российские власти освободить политзаключенных, прекратить арестовывать мирных демонстрантов и позволить кандидатам от оппозиции баллотироваться на выборах», – говорится в заявлении.

В России внимание американцев к протестам стало поводом для разговоров о попытке давления. Так, Госдума РФ собирает внеочередное заседание. Спикер Вячеслав Володин подчеркнул, что связано это с «вмешательством извне во внутренние дела России».

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Справка:

В Москве состоялся уже ряд акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. 27 июля в ходе разгона демонстрантов на несанкционированном митинге было задержано около тысячи граждан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Несколько человек арестованы. 3 августа ситуация с задержаниями повторилась. 10 августа на согласованном митинге на проспекте Сахарова собралось, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек.

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