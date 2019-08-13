Над Петербургом заметили суперячейку – мать торнадо и мамматусов

Мощное облако необычной формы, которое специалисты квалифицировали как суперячейку, заметили вечером 12 августа над Сестрорецком (Курортный район Санкт-Петербурга).

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Суперячейка – атмосферное образование, продуцирующее очень суровые погодные явления. Это грозовое облако, внутри которого вращается восходящий воздушный поток – мезоциклон, его скорость может достигать 50 м/с и более. Иногда в суперячейке образуется очень крупный град, иногда возникает направленный вниз облачный отросток – воронкообразное облако. Если эта воронка достигает поверхности земли, она превращается в торнадо. Диаметр суперячейки может достигать 50 километров, а её высота часто превышает 10 километров. Неотъемлемой частью суперячейки являются вымеобразные облака – мамматусы. Характерные мамматусы фотографировали петербуржцы 7 июня (в тот день, когда выпал аномальный град). Они же, судя по кадрам очевидцев, сопровождали и сестрорецкую суперячейку.

Вечером 12 августа на Петербург обрушился мощный ливень, а к северу от города видели облако, по форме напоминающее торнадо. Нерасчетных осадков, впрочем, не зафиксировано, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Ливневая канализация справлялась: не поступило ни одной заявки на подтопление.

Сегодня же, во вторник, 13 августа, Санкт-Петербург своим северным краем заденет волновой циклон, пишет в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В городе облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 21-23 градуса, ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм ртутного столба, что ниже нормы.