Сети «Лента» выдвинули условие выплатить 500 тысяч долларов или ее товары начнут травить

Сети гипермаркетов «Лента» неизвестные пообещали пищевое отравление. Видеозапись с требованием заплатить 500 тысяч долларов передана полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, накануне днем на электронную почту колл-центра «Ленты» с адреса tossitissot@gmail.com поступило видеообращение. Неизвестный предложил сети перевести полмиллиона долларов США в биткоинах, иначе реализуемые ретейлером товары будут отравлены.

«Лента» платить не намерена. В пресс-службе компании «Фонтанке» подтвердили получение записи.

«Мы обратились в полицию», – уточнили в компании.

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Уголовное дело возбуждено по распространенной статье УК 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры».

В 2006 году под прессинг попала сеть «Максидом». От нее требовали 200 тысяч долларов. Преступники тогда перешли к действиям, распылив в гипермаркете газ меркаптан.