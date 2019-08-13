В Забайкалье задержали россиянку, которая пыталась улететь в Китай в кроссовках с золотом на четыре миллиона

Россиянка пыталась вывезти в Китай золотые слитки, но попалась таможенникам. Драгоценный металл женщина буквально попирала ногами.

Как сообщили 13 августа в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, в обуви за несколько миллионов рублей женщина хотела улететь в Поднебесную из Забайкалья. При прохождении досмотра запищал металлоискатель, из кроссовок туристка вытащила десять слитков золота общим весом под два килограмма, которые потянули на четыре миллиона рублей. Женщина не стала говорить, что кроссовки так и были задуманы дизайнером, а лишь рассказала, что золото получила в наследство и хотела продать в Китае.

В службе добавили, что слитки сделали кустарным способом, и, вероятно, золото добыли незаконно. Против россиянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов).