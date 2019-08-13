На Камчатке вертолет с туристами совершил жесткую посадку, не долетев до Долины гейзеров

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке во время рейса в Долину гейзеров 13 августа. На борту были 22 пассажира и три члена экипажа.

«Ми-8 авиакомпании «Вертикаль-Т» совершил жесткую посадку в районе горы Дзензур. У него повреждена хвостовая часть. Из 25 человек, находившихся на борту, пострадал один», – сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

По данным источника, пострадавший получил травму ноги. РИА Новости добавляет, что у вертолета в результате посадки повреждена хвостовая часть.

На место ЧП направили другой вертолет. Подробности происшествия выясняются.