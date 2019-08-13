Видео: адепты А.У.Е. отметили юбилей избиения учителя в Таврическом саду. На Кирочной они изображали анархистов и лупили прохожего

Нарядами Росгвардии и полиции задержаны двое молодых петербуржцев, разбежавшихся после утренней драки на Кирочной улице. Оба были с замотанными лицами, в руках оружие. Их остановил мужчина, а на видео «Фонтанки» можно посмотреть развитие сюжета. Также «Фонтанка» узнала, что их приятели уже осуждены за известное нападение на преподавателя. А та история была как раз в августе 2018-го.

По информации нашего издания, 13 августа, около половины шестого утра, на углу Кирочной улицы и Чернышевского прохожий обратил внимание на двух юных персонажей. Они уверенно шли с замотанными платками лицами, у одного в руке был пистолет, у второго – нож. При этом они вербальным образом показывали свое отношение к миру. Мужчина остановил их, поинтересовавшись, в себе ли они. После короткой словесной перепалки один буквально прислонился к петербуржцу и оскорбил, другой в это время взял его за горло.

На драку отреагировал наряд Росгвардии, молодые люди убежали, после чего в район «Чернышевской» были вызваны полицейские. По данным «Фонтанки», из дежурной части ГУ МВД им передавали данные с камер ГМЦ и, в конце концов, обоих задержали на улице Маяковского.

Реклама



В данный момент они находятся в полиции Центрального района. Им грозит часть вторая статьи «Хулиганство», то есть в группе с применением предметов или оружия. «Фонтанка» узнала, что уголовное дело может быть возбуждено в отношении 19-летних Артема Аношина и Никиты Ларина. Их социальный статус – безработные. Заметим, что на странице Ларина в соцсети можно найти отношение к группе «А.С.А.В. Злая молодежь».

Занимательно еще и то, что пойманные понятны полиции. «Они нам известны еще с той истории, о которой вы писали», – помогли журналисту «Фонтанки» в УМВД Центрального района. Так, выяснилось, что оба являются товарищами по «пацанской» субкультуре тех, кто 24 августа прошлого года избил учителя в Таврическом саду. Причина тогда тоже была идеологическая – преподаватель не смог «правильно» с ними говорить на уличном сленге.

Кстати, зачинщик того мордобоя уже получил приговор в мае этого года.