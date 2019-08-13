Юную петербурженку вместо аттестата ждут роды. За поиски отца взялся СК

Следственный комитет изучает беременность петербурженки старшего школьного возраста. Будущая мама говорит, что стала жертвой преступления.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 13 августа, накануне днем в детскую поликлинику обратилась 16-летняя местная жительница на 16-й неделе беременности. На вопросы врача она заявила, что в начале апреля ее изнасиловал неизвестный. Произошло это у торгового центра на проспекте Художников.

Будущую мать будут наблюдать медики, а вот Следственный комитет вынужден был начать проверку (хотя показания несовершеннолетней не совсем сходятся: она говорит о начале апреля, в то время как 16 недель назад был уже конец месяца).