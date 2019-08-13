Смертельные наезды. На «Сортавале» самосвал влетел в сломанные «Жигули», а те – в стоявшего на дороге водителя

Среди множества аварий, неминуемо случающихся во время сильного дождя, такого, как прошёл в Петербурге минувшей ночью, две оказались смертельными. Обе – на шоссе, в обоих случаях наезд совершили водители грузовиков с полуприцепами.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, 12 августа около 22:55 на 684-м километре федеральной автодороги «Россия» (Московское шоссе) в Пушкинском районе города мужчина 38 лет с 22-летним водительским стажем на гружёном автовозе «Рено» сбил насмерть 50-летнего пешехода. Это произошло вне зоны пешеходного перехода.

На Московском шоссе пешеходы часто попадают под машины, получая тяжёлые или смертельные травмы: вдоль дороги присутствует застройка, при этом поток транспорта очень плотный, а освещения не хватает. ГИБДД стала бить тревогу после того, как зимой 2018 года за 15 дней там погибли шесть пешеходов.

Через 15 минут после ДТП на Московском шоссе, около 23:10, на другой выездной трассе, уже на севере Петербурга, умер ещё один мужчина, находившийся на проезжей части. Он, впрочем, был не совсем пешеходом: незадолго до этого он вышел из своей машины. Само же ДТП практически повторило то, что случилось вечером на дамбе.

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По предварительной версии УГИБДД, на 5-м километре дороги «Сортавала» (Всеволожский район) 42-летний водитель с 24-летним стажем на автомобиле «ДАФ» – самосвале, гружённом щебнем, – врезался в ВАЗ-2106, стоящий на обочине из-за неисправности. «Шестёрку» откинуло вперёд, и она ударила припаркованный перед ней «Митсубиши Лансер», сбив насмерть его водителя, мужчину 25 лет, находившегося на дороге. Водитель «шестёрки», женщина 32 лет (водительский стаж – 1,5 года), сидела в салоне. Она получила травмы и была госпитализирована.

Напомним, на дамбе женщина на «Ладе Гранте» остановилась, чтобы забрать своего отца, рыбака. В стоящую машину влетел «Ситроен Берлинго», откинув её в пешехода. Получилось, что рыбака насмерть сбила его же дочь.