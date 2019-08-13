Экс-президента Киргизии обвиняют в попытке устроить госпереворот

Захваченного в ходе штурма экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в попытке устроить госпереворот. Об этом заявил 13 августа председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев.

«Умысел Атамбаева — госпереворот. Я это говорю официально», — цитирует Опумбаева Kaktus Media.

По мнению Опумбаева, Атамбаев «в своем окружении держал женщин, детей и стариков», которым платил деньги, поскольку понимал, что к следователю на допрос его могут доставить принудительно, пишет 24Kg. «Это сделано намеренно. Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот», — добавил он.

Опумбаев отметил, что из пяти возможных вариантов принудительного привода был реализован оптимальный.

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Спецоперация по задержанию Атамбаева в резиденции в селе Кой-Таш продолжалась более суток, в итоге экс-президент решил сдаться. Сторонники Атамбаева оказывали сопротивление спецназу, в ходе штурма один силовик погиб, 136 человек получили травмы. Вместе с бывшим главой Киргизии задержали несколько десятков его сторонников.

Атамбаева арестовали на две с половиной недели. Его обвиняют в коррупции по делу криминального авторитета Азиза Батукаева, который был освобожден в 2013 году.

После столкновений с полицией и спецназом Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Взятие заложников», «Массовые беспорядки», «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении представителя власти».