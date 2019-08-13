Минюст предложил создать в колониях хосписы для тяжелобольных заключенных

Организацию медицинской помощи в следственных изоляторах и колониях предложило изменить министерство юстиции и подготовило проект приказа.

В министерстве уточнили, что проект подготовлен в целях реализации Федерального закона об оказании паллиативной медицинской помощи, то есть улучшения качества жизни пациентов, у которых обнаружены тяжелые заболевания. Соответствующая помощь будет полагаться осужденным и лицам, заключенным под стражу, если у них будут такие медицинские показания, пишет 13 августа РБК.

«В случае изменения меры пресечения, в том числе в связи с болезнью, если лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы, нуждается в продолжении лечения или оказании паллиативной медицинской помощи, медицинским работником ему выдается направление в медицинскую организацию», — говорится в сообщении.

О планах создать хосписы в тюрьмах говорилось еще в 2014 году. Тогда речь шла о паллиативной помощи тем заключенным, которые ждут освобождения по состоянию здоровья. Одной из задач данной инициативы было избавление сокамерников от зрелища агонии умирающего в тюрьме человека.

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Тогда же указывалось, что ухаживать за тяжелобольными должны специально отобранные для этого медицинские работники.

Первый тюремный хоспис был открыт в 2014 году в Красноярске, однако долгое время он оставался единственным в своем роде.