СМИ: Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» отдать ей без конкурса крупнейший подряд на верфи «Звезда» на 45 млрд рублей

Китайская строительная корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком. Об этом 13 августа пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к проекту.

Российская «дочка» CSCEC «КитайСтрой» хочет получить контракт на строительство так называемых достроечных цехов, которые относятся ко второй очереди верфи. Пока это самый дорогой объект на «Звезде»: по словам одного из собеседников, сумма контракта может составить 45 млрд руб. Второй собеседник подтверждает размер суммы. Весь проект оценивается в 202 млрд руб., из них 146 млрд — это объекты верфи, остальное — жилье и инфраструктура.

CSCEC хотела бы получить контракт без конкурса как единственный поставщик, утверждают оба собеседника РБК.

Представитель «Роснефти» пока не ответил на вопросы РБК. Связаться с пресс-службой CSCEC не удалось.

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China State Construction Engineering Corporation много лет работает в России, но до сих пор строила коммерческую недвижимость, в частности комплекс «Федерация» в Москва-Сити и ТЦ «Невский центр» в Санкт-Петербурге.

В 2015 году «Роснефть» привлекла российского подрядчика ООО «КЭР» для строительства первой очереди судоверфи, но в 2018 году из-за срыва сроков и споров о стоимости работ разорвала с ним все контракты и переиграла конкурсы.

Первая очередь верфи «Звезды» достроена, строительство второй продолжается, она должна быть сдана к 2024 году. Это будет первая судоверфь в России, которая сможет обеспечивать нефтегазовые компании судами для арктических проектов: газовозами ледового класса Arc 7, танкерами, полупогружными платформами и т.д.