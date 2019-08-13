«Безразличный требоисполнитель»: в РПЦ рассказали, как избежать повторения гатчинского крещения

Случай в Гатчинской епархии актуализирует проблему подготовки к таинству крещения. Об этом рассказал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Если к моменту Крещения в ходе катехизации между восприемниками, родителями и священником налажено доверие и понимание, то подобные случаи будут исключены – по определению, как сейчас принято говорить, – написал Легойда в своем телеграм-канале. – Таинство, в большинстве случаев, не экстренная операция, сделанная дежурным хирургом. Оно совершается в общине, где между ее членами призваны царить любовь и внимание. Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны «анонимный требополучатель», а с другой – «безразличный требоисполнитель».

Запрещенный в служении за насильственное крещение младенца гатчинский игумен Фотий не захотел уходить по-христиански смиренно. Даже под угрозой уголовного преследования и объективами камер он пугал молодую мать намеками и не каялся. Читайте подробнее в репортаже «Фонтанки» из Гатчины.