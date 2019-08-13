СМИ узнали имя возможного нового посла США в России. Назначение может осложнить переговоры с КНДР

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить Стивена Бигала новым послом в России вместо Джона Хатсмана, который покидает свой пост в октябре этого года. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным агентства, решение будет принято в ближайшее время. Reuters отмечает, что назначение может серьезно осложнить переговоры США и КНДР, поскольку именно Бигал готовил встречу Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое в феврале, а после способствовал налаживанию контактов между двумя странами.

Стивен Биган изначально считался специалистом по России. В университете Мичигана уроженец Детройта изучал русский язык и политологию. Работал в Ford Motor и постоянно ездил в Россию по делам совместного предприятия Ford-Sollers.

Джон Хантсман 6 августа обратился к Трампу с просьбой принять его отставку и освободить его от должности посла США в России. В своем письме к американскому лидеру дипломат отметил, что служить послом для него было честью в такой «исторически сложный период» в отношениях двух стран. Он попросил найти себе замену до 3 октября.