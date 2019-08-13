В России нужны продавцы, повара, юристы и педагоги. Минтруда определило самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России профессиями в 2019 году являются продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВНИИ труда Минтруда.

В топ-10 пользующихся спросом среди россиян профессий также вошли специалисты по соцработе, по закупкам, медсестра, бухгалтер, педагог-дефектолог, делопроизводитель и педагог допобразования для детей и взрослых.

Востребованность авторы исследования определяли по спросу на работников конкретных профессий, вакансиям и ряду других параметров. В опросе приняли участие 26,9 тыс. организаций из всех российских регионов. Всего с списке оказалось 1075 профессий.

Одним из основных критериев востребованности какой-либо профессии на предприятии стала ее роль в обеспечении деятельности. Представители почти четверти опрошенных предприятий заявили о том, что доля таких работников у них превышает 50% от штата. В 65% компаний ответили, что потребность в специалистах востребованных профессий у них составляет 10%.