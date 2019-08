Трамп прокомментировал взрыв секретной ракеты на полигоне в Белом море под Архангельском

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв секретной ракеты на полигоне ВМФ России у села Нёнокса в Белом море под Архангельском, случившийся 8 августа. Соответствующую запись он оставил в Твиттере.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian «Skyfall» explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.