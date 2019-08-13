Трамп прокомментировал взрыв секретной ракеты на полигоне в Белом море под Архангельском

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв секретной ракеты на полигоне ВМФ России у села Нёнокса в Белом море под Архангельском, случившийся 8 августа. Соответствующую запись он оставил в Твиттере.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian «Skyfall» explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

"Соединенные Штаты многому научатся на неудачном ракетном испытании в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Российский взрыв "Skyfall" заставил людей беспокоиться об атмосфере вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!", – написал президент США.

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Ранее The New York Times написала: разведчики США не сомневаются в том, что на военном полигоне в Белом море под Архангельском взорвалась секретная ракета "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО).

«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Ракета способна обходить американские системы противоракетной обороны (ПРО), о ней впервые рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ 1 марта прошлого года, хотя название она получила чуть позже в результате народного голосования.

В докладах Минобороны и правительства США ранее отмечалась, что возможное создание Россией подобных ракет является новой потенциальной угрозой. Эксперты указывали на то, что подобные «Буревестнику» ракеты могут лететь по непредсказуемой траектории на относительно небольшой высоте, что делает их практически неуязвимыми для систем ПРО в США.

В результате инцидента на военном полигоне ВМФ у села Нёнокса в акватории Белого моря при испытании двигателя погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом»: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский. В результате трагедии еще трое сотрудников получили травмы и ожоги, они были доставлены в специализированное медицинское учреждение. Погибших похоронили в Сарове. Все атомщики награждены орденами Мужества. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ погибли при испытаниях «нового специзделия» в Архангельской области.