Дело генерала ФСО и Дмитрия Михальченко начали слушать в суде и сразу прекратили. Прокуратура и следствие плохо поработали над испорченным климатом Владимира Путина

Третий окружной военный суд приступил 12 августа к рассмотрению уголовного дела о преступном сообществе, которое якобы создал петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко. Процесс закончился на стадии предварительного слушания, материалы возвращены в прокуратуру для исправления нарушений.

Дело о миллиардных хищениях на объектах ФСО поручено вести судье Владимиру Серебрянскому. Материалы ему поступили почти месяц назад. После их изучения Серебрянский принял решение провести предварительное слушание, в ходе которого защита подсудимых выступила за возврат дела прокурору в связи с нарушениями закона, допущенными при составлении обвинительного заключения.

Стороны выслушал и постановление о возврате дела Серебрянский вынес за одно заседение, которое прошло в понедельник, 12 августа.

Дмитрий Михальченко обвинен по статье 210 УК «Организация преступного сообщества». По версии обвинения, он и подручные организовали схему систематических хищений на объектах государственной важности – например, президентской резиденции в Ново-Огарево. Главное военное следственное управление СКР считает, что при реконструкции этого объекта были похищены денежные средства, в частности, – на установке системы кондиционирования. Уголовное дело возбуждено в марте 2017 года. В нем упомянуты еще несколько объектов.

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В список подсудимых включен генерал-лейтенант ФСО Игорь Васильев. Он возглавлял службу инженерно-технического обеспечения (СИТО), членствовал в правительственных комиссиях и обладал правом электронной подписи в отношениях ФСО с подрядчиками. Васильев известен научным пособием о грамотной трате денег при госзакупках.

По делу проходят также подчиненный Васильева – полковник ФСО Дмитрий Улитин, экс-глава предприятия «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, бизнесмены Сергей Литвинов и Борис Мальцев. В списке фигурантов отсутствуют бывший глава «Балтстроя» Дмитрий Сергеев, задержанный в августе 2017 года в здании Куйбышевского суда Петербурга, и владелец компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, которых тоже привлекали по этому делу. Торчинскому последний раз продлевали домашний арест в июне 2019 года.