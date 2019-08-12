Аргентинская биржа рухнула на 38%

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на рекордные 37,93% – до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Это стало одним из худших падений индекса в истории Аргентины.

Обрушение биржи происходит на фоне итогов праймериз, где левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирает пока 47,65%, а коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) – 32,08%. Такой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.

Ряд аргентинских банков ранее опустили курс песо к доллару почти на 30% после итогов праймериз, однако затем национальная валюта начала понемногу отыгрывать утреннее падение.