Глава украинского Минздрава посоветовала соотечественникам жарить и мариновать арбузы

И. о. министра здравоохранения Украины и гражданка США Ульяна Супрун рассказала, что можно приготовить из арбуза. На своей странице в Facebook она заявила, то бахчевую культуру можно даже жарить.

Чтобы сохранить свойства свежего арбуза, его сок необходимо заморозить. Для этого Супрун советует перемолоть в блендере мякоть, процедить через крупный дуршлаг и разлить. Для продления срока хранения арбузного сока, необходимо его пастеризовать, прогрев до 78 градусов. Стоит отметить, что при такой температуре сок меняет цвет и консистенцию.

Кроме того, из арбуза можно сделать салат или употреблять его с сыром или орехами. Ульяна Супрун также советует не выбрасывать семена. "Семена не выбрасывайте, а высушивайте в духовке и храните на долгие зимние вечера, когда так хочется что-то погрызть, или скармливайте городским птицам", – написала Ульяна Супрун.

Из мякоти арбуза также можно сделать желе, добавляя желатин. Кроме того, и. о. министра здравоохранения советует не выбрасывать корки арбуза, а сварить из них варенье. Стоит отметить, что в таком случае используют только белую часть. Супрун утверждает, что "корки арбуза без зеленой части можно также замариновать и поджарить".