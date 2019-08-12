В России не будут вводить обязательный ЕГЭ для выпускников колледжей

В Минпросвещения посчитали нецелесообразным вводить обязательный ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов, заявила глава министерства Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

Она отметила, данный вопрос рассматривался специальной группой по повышению качества общеобразовательной подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций. В нее вошли Рособрнадзор, Миннауки, вузы и НИИ.

«И мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно», — заявила Васильева.

При этом она отметила, что выпускники колледжей и техникумов, если захотят, имеют право сдавать ЕГЭ. Это право закреплено законодательно.