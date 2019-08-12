На КАД рыбака-пешехода насмерть сбила его дочь. В момент гибели он собирался сесть в автомобиль

Смерть на КАД нашел 51-летний житель Петербурга. После рыбалки за ним заехала дочь, до спасительной посадки в салон оставались секунды.

Как сообщает УГИБДД Петербурга и области, вечером 12 августа на внутреннем кольце дамбы 38-летний водитель автомобиля «Ситроен Берлинго» ехал от Ижорского шоссе в сторону Кронштадта. В крайнем правом ряду путь ему преградила «Лада Гранта». За рулем сидела 29-летняя женщина. Она припарковалась на кольцевой, чтобы забрать рыбака-отца. Мужчина не успел сесть на пассажирское сиденье. «Берлинго» врезался в «Гранту», а та наехала на рыбака.

«Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», – уточнили в УГИБДД.

В декабре 2018 года дирекция комплекса защитных сооружений начала борьбу с парковкой автомобилей по обеим сторонам дамбы. Рыбаки были категорически против , выступив против такого решения петицией. Себя они называли «ответственными людьми», а «не какими-то там алкоголиками».