Глава Роскосмоса обнародовал видео о подготовке робота Фёдора к космическому полёту

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 1 августа опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина "Над Землей летит корабль" .

"Посвящается нашему Федору и его предстоящему полету", – написал глава Роскосмоса. В клипе показаны реальные съемки разработки робота и его подготовки к полету на МКС, а также трехмерная графика. Заканчивается ролик уплывающими вдаль, словно в "Звездных войнах", надписями с позывным робота Skybot F-850, его функциями и планами выхода в открытый космос в следующем полете, а также анонсом полета на МКС – 22 августа.

В твиттер- аккаунте робота в ответ на видеоролик опубликована надпись: "Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет!"