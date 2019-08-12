СМИ: General Motors и Volkswagen попрощаются с гибридами ради электрокаров

Автомобильные концерны General Motors и Volkswagen намерены прекратить выпуск машин с гибридными двигателями, их место займут электромобили. Об этом пишут американские СМИ.

Как сообщает 12 августа ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal, «Фольксваген» и GM рассматривают автомобили, в которых электрический мотор используется вместе с бензиновым, только в качестве промежуточного решения для соблюдения жестких экологических стандартов. В ближайшем будущем General Motors собирается запустить производство 20 типов электромобилей, включая модели марок Chevrolet и Cadillac, отмечает газета. А компания Volkswagen планирует вложить крупные средства в начало производства в США компактного электрического внедорожника в 2020 году и электрического микроавтобуса в 2022-м.

Издание со ссылкой на оценки аналитической службы AlixPartners отметило, что до 2023 года автопроизводители по всему миру потратят около 225 миллиардов долларов на разработку примерно 200 типов электрокаров. И многие марки уже заявляют о постепенном переходе на электромобили. Например, Smart уже этой осенью представит полностью электрические Fortwo и Forfour. В июле BMW показал первый электрический Mini. Aston Martin и Jaguar электрифицируют свои винтажные автомобили. А первый электрический спорткар Porsche может стать новым «лицом» марки вместо легендарной 911.