Торнадо поднялся над «Сортавалой», а в Петербурге дождь прописался надолго

Вечерний грозовой фронт в Петербурге и окрестностях начал с эффектного зрелища. Над трассой «Сортавала» проносится торнадо.

Облачный вихрь на небольшой высоте от земли попал в объектив видеорегистратора вечером 12 августа.

«Над Новоприозерском шоссе, оно же трасса «Сортавала» – гроза, дождь стеной и вот такая штука», – подписал автор. Небольшой ролик позволяет каждому зрителю почувствовать себя Элли и Тотошкой из «Волшебника Изумрудного города».

Судя по карте фактической погоды, опубликованной на Гидрометцентре, вихревое облако относит к Ладожскому озеру от Петербурга. В самом городе дождь погостит еще несколько часов, предупреждают синоптики.