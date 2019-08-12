Не везет, так не везет. Люфтваффе вновь не смогли доставить высокопоставленного чиновника

Люфтваффе вновь не смогли доставить высокопоставленного чиновника, на этот раз снова не повезло главе МИД ФРГ.

Правительственный самолет Airbus A321, на котором глава МИД ФРГ Хайко Маас собирался вылететь на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорк, оказался неисправен. Как сообщили германские ВВС в Twitter, Маас отправился в США на запасном лайнере с получасовой задержкой.

"Борт A321 был заменен в Берлине на другой самолет из-за дефекта вентиляционного клапана, расположенного на крыле", – говорится в сообщении. По информации ВВС ФРГ, неисправность уже устранена.

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Это далеко не первый случай отказа авиатехники, предназначенной для перевозки правительства бундесреспублики. 16 апреля один из Global 5000 вследствие сбоя в системе был вынужден вернуться в аэропорт Шенефельд. При посадке лайнер, в котором находился только экипаж, поочередно коснулся полосы крыльями.

1 апреля нештатная ситуация произошла с лайнером, на борту которого также находился Маас. После приземления в аэропорту Нью-Йорка обнаружилось, что в одной из шин воздушного судна образовался прокол. Из-за этого самолет не смог самостоятельно вырулить к месту стоянки. 11 января министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер после завершения турне по странам Африки был вынужден возвращаться в Берлин из Замбии рейсом местных авиалиний.

29 ноября 2018 года неполадки были зафиксированы в самолете канцлера Ангелы Меркель. Из-за технического дефекта она была вынуждена прервать полет в Аргентину. Самолет главы правительства находился в воздухе около часа, когда над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Лайнер благополучно сел в Кельне. Как выяснилось позже, у воздушного судна вышла из строя связь с наземными службами.