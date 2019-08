Не везет, так не везет. Люфтваффе вновь не смогли доставить высокопоставленного чиновника

Люфтваффе вновь не смогли доставить высокопоставленного чиновника, на этот раз снова не повезло главе МИД ФРГ.

Правительственный самолет Airbus A321, на котором глава МИД ФРГ Хайко Маас собирался вылететь на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорк, оказался неисправен. Как сообщили германские ВВС в Twitter, Маас отправился в США на запасном лайнере с получасовой задержкой.

AM #HeikoMaas ist mit einem A319 der #Flugbereitschaft zur Sitzung des #UN #Sicherheitsrates unterwegs. Der geplante A321 wurde wegen defektem Entl?ftungsventil an der Tragfl?che in #Berlin getauscht. Dank schneller Wartung durch #Team_Luftwaffe ist auch er wieder in der Luft. pic.twitter.com/ZxeQGtVbRB

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) 12 августа 2019 г.