"Не знаю, какие каноны здесь нарушены". Протоиерей Всеволод Чаплин заступился за гатчинского Фотия-крестителя

Протоиерей Всеволод Чаплин, который несколько лет выполнял функции пресс-секретаря при Патриархе Кирилле, заявил, что к церкви нельзя относиться к сфере услуг, к крещению необходимо готовиться родителям ребенка и он не совсем понимает, на каком основании отстранили игумена Фотия.

«Обучение перед таинством создает атмосферу доверия между родителями и приходом, а также поясняет, как оно совершается. Если же семья пришла в храм чуть ли не впервые и со священником познакомилась только на пороге церкви, стоит ли ждать от матери доверия к незнакомому человеку, который, по ее мнению, "топит" ребенка у всех на глазах? Так же и ребенок попадает в совершенно незнакомую среду и не может чувствовать себя комфортно. Но поскольку в некоторых храмах совершают Крещение без обучения, просто заплатив деньги, то никто не застрахован от инцидентов», – написал он 12 августа в Facebook.

По его словам, реальность такова, что практически каждый третий ребенок, если ему около года, кричит и плачет, иногда брыкается, может описаться. В этом случае важен такт священника и помощь со стороны родителей.

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«Я не совсем понимаю, как можно обо что-либо поцарапаться в купели, это вообще очень не травматическое сооружение. Может быть, ребенок оцарапался о крест священника? Но церковное наказание должно быть основано на канонах, а какие каноны здесь нарушены, я не знаю», – заявил Чаплин. – Многие моменты религиозной жизни на видео не воцерковленному человеку могут показаться шокирующими – например, и перед причастием дети тоже часто плачут, это тоже можно изобразить, как нечто «чудовищное» с точки зрения расслабленного обывателя».

По его мнению, может быть, стоило отказать в крещении семье, где не знают "Отче наш", и предложить им пройти обучение вере, но в этом случае, как он пишет, «они тоже начали бы возмущаться и потребовали, чтобы их «обслужили» быстро и без всяких бесед. Но это уже чисто потребительское отношение: люди хотят получить крещение как некий магический обряд, но магизм с христианством несовместимы, а хайп можно раздуть из-за чего угодно».

Напомним, что запрещенный в служении за насильственное крещение младенца гатчинский игумен Фотий не захотел уходить по-христиански смиренно. Даже под угрозой уголовного преследования и объективами камер он пугал молодую мать намеками и не каялся. Читайте подробнее в репортаже «Фонтанки» из Гатчины.