The New York Times: Разведчики США не сомневаются в том, что под Архангельском взорвалась секретная ракета "Буревестник"

Разведчики США не сомневаются в том, что на военном полигоне в Белом море под Архангельском взорвалась секретная ракета "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО), об этом пишет 12 августа The New York Times.

Something went horribly wrong in the testing of a new, nuclear-propelled missile in Russia. At least seven people died and Moscow’s story about what happened keeps changing. We explored the disaster, with the great ?@AndrewKramerNYT? https://t.co/AiksmcpwtO via @NYTimes — David Sanger (@SangerNYT) 12 августа 2019 г.

«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Ракета способна обходить американские системы противоракетной обороны (ПРО), о ней впервые рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ 1 марта прошлого года, хотя название она олучила чуть позже в результате народного голосования

В докладах Минобороны и правительства США ранее отмечалась, что возможное создание Россией подобных ракет является новой потенциальной угрозой. Эксперты указывали на то, что подобные «Буревестнику» ракеты могут лететь по непредсказуемой траектории на относительно небольшой высоте, что делает их практически неуязвимыми для систем ПРО в США.

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В результате инцидента на военном полигоне ВМФ у села Нёнокса в акватории Белого моря при испытании двигателя погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом»: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский. В результате трагедии еще трое сотрудников получили травмы и ожоги, они были доставлены в специализированное медицинское учреждение. Сегодня погиблих похоронили в Сарове. Все атомщики награждены орденами Мужества.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ погибли при испытаниях «нового специзделия» в Архангельской области.