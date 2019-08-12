"Роскосмос" считает неопасным летящий к Земле астероид

Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, не представляет никакой опасности для планеты и человечества, сообщила госкорпорация "Роскосмос" вечером 12 августа.

Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества — https://t.co/BKnsQmsKVY Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа и составит 1 млн км. pic.twitter.com/Xg8urPxF6u — РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 августа 2019 г.

D госкорпорации подчеркивают – максимальное сближение небесного тела с Землей произойдет 28 августа и составит 1 млн км. "Даже учитывая, что данное расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, факт сближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только с научной точки зрения", – сообщили в "Роскосмосе".

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По заданию Российской академии наук этот космический объект отслеживает главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

"При этом потенциально опасными расстояниями при сближении объектов естественного происхождения с Землей принято считать все расстояния меньше радиуса орбиты Луны (~ 384 000 км)@? – пишут в космической госкорпорации.

Ранее британские СМИ сообщили, что НАСА обнаружило приближающийся к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса. По данным NASA, космическое тело летит со скоростью более 45,5 тыс. км/ч и приблизится к Земле на минимальное расстояние 28 августа. В этот день астероид будет в 40 раз ближе к Земле, чем ближайшая планета Венера.