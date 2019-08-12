Kia вслед за Lada подняла цены на машины в России

Южнокорейский автопроизводитель KIA поднял цены на свою продукцию на российском рынке.

Как сообщает RNS со ссылкой на «Киа Моторс Россия и СНГ», модель Rio в комплектации седан и кросс-хэтчбек (Rio X-Line) подорожает на 5 000 рублей, на K900 – на 100 000 рублей. «Цены определяются исходя из текущей экономической ситуации», — добавили в компании.

Теперь KIA Rio в самой доступной комплектации Classic предлагается к продаже за 769 900 рублей, а самая дешевая версия Comfort для Rio X-Line стоит 889 900 рублей. Топовые комплектации Premium с самым мощным бензиновым двигателем 1,6 л (123 л.с.) и «автоматом» оцениваются в 1,08 млн рублей для седана Rio и в 1,14 млн рублей для хэтчбека Rio X-Line. Стоимость начальной комплектации K900 Luxe с бензиновым двигателем V6 3,3 л (249 л.с.) теперь составляет 3, 37 млн рублей. Топовый вариант Premium предлагается к продаже за 4,8 млн рублей.

KIA Rio является третьей по популярности моделью автомобиля в России. В июле было продано 7, 2 тысяч машин. Большим спросом пользовались только Lada Granta и Vesta, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«АвтоВАЗ» поднял цены на три модели еще в июле. Vesta, Granta подорожали на 0,8% и на 1,1% соответственно, Largus на 0,2–1,5%.