Смольный снес три торговых павильона на севере города и один на юге

Комитет по контролю за имуществом Петербурга снес четыре торговых павильона, занявших городскую землю без договора со Смольным.

Как рассказали 12 августа в пресс-службе ведомства, два объекта площадью 60 кв. м, продававшие мясную и молочную продукцию, были найдены вблизи дома 26, литера А по улице Орджоникидзе. Ранее город сдал участки в аренду компании «Невафлор», но в июне он был расторгнут. Один павильон предприниматели убрали, второй демонтировали сотрудники ККИ.

На пересечении Камышовой и Стародеревенской улиц чиновники снесли лавку с фруктами и овощами площадью 17 кв. м. Ее владельцы потеряли права ан участок еще в июне, но съехать отказались. Кассовый аппарат и уголок потребителя в заведении отсутствовали.

ИП, торговавший продуктами вблизи дома 34, корпус 1, лит. А по улице Руставели, также отказался добровольно покинуть городскую землю. В итоге павильон площадью 28 кв. м был демонтирован силами ККИ.

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Еще один самовольный объект чиновники нашли на Северном проспекте, вблизи дома 8, корп. 2. Ранее в отношении участка был заключен договор аренды с ООО «Селена», но в конце прошлого года он был расторгнут. Сооружение площадью 28 кв. м также подверглось сносу.

Всем хозяевам незаконных павильонов грозит штраф за самовольное размещение элементов благоустройства.