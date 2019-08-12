Джоконду затащить в автозак - легко. Всесильная полиция выгнала Армстронга с Луны и оставила девочку без персиков
Пользователь Твиттера Zimorodok_mult опубликовал серию карикатур на тему массовых протестов в Москве, поместив художественных и исторических персонажей в российскую действительность. Реальность ужаснее карикатуры, считает художник.
На цикл зарисовок обратил внимание 12 августа TJournal. За основу художник брал облетевшие Сеть фотографии с реальными задержаниями и работой полиции и ОМОНа. Рядовые москвичи, которых тащили в автозаки или уже рассовали по машина, заняли Джоконда, Иван Грозный, девочка с персиками, астронавт Нил Армстронг, группа The Beatles в полном составе и другие.
«Задача карикатуры и сатиры состоит в том, чтобы через насмешку в гротескной форме выразить тот ужас, который происходит в реальности. Должен заметить, что реальность всегда ужаснее. Мы давно наблюдаем, как власть усиливает давление на общество. А в последнее время произошел новый довольно резкий репрессивный рывок», — отметил художник в интервью СМИ.
Картны в переосмыслении Зимородка:
Задержание девочки с персиками pic.twitter.com/p9BXg7ZWZ2— ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 10, 2019
Задержание Ивана Грозного и сына его Ивана pic.twitter.com/boXZci3tsL— ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 10, 2019
Битлов повязали pic.twitter.com/5sUtgnPNKp— ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 11, 2019
Задержания продолжаются. Теперь "Голубые танцовщицы". pic.twitter.com/n8BBJyLRXk— ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 12, 2019
Джоконда и Неизвестная в автозаке pic.twitter.com/1wzs2935oq— ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 11, 2019
Задержание Нила Армстронга pic.twitter.com/YvB0exM8e7— ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 11, 2019
Задержание девочки на шаре pic.twitter.com/3qslNbXTDB— ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 11, 2019
На фоне отказов в регистрации кандидатов в Мосгордуму в столице не утихают мирные массовые протесты. Они начались 20 июля и продолжаются каждую неделю. Последний митинг собрал около 50 тысяч человек. В Петербурге прошла несанкционированная акция солидарности с москвичами. Полиция задержала 78 человек, но протестующих не остановила. Митинг они продолжили в отделе.