Джоконду затащить в автозак - легко. Всесильная полиция выгнала Армстронга с Луны и оставила девочку без персиков

Пользователь Твиттера Zimorodok_mult опубликовал серию карикатур на тему массовых протестов в Москве, поместив художественных и исторических персонажей в российскую действительность. Реальность ужаснее карикатуры, считает художник.

На цикл зарисовок обратил внимание 12 августа TJournal. За основу художник брал облетевшие Сеть фотографии с реальными задержаниями и работой полиции и ОМОНа. Рядовые москвичи, которых тащили в автозаки или уже рассовали по машина, заняли Джоконда, Иван Грозный, девочка с персиками, астронавт Нил Армстронг, группа The Beatles в полном составе и другие.

«Задача карикатуры и сатиры состоит в том, чтобы через насмешку в гротескной форме выразить тот ужас, который происходит в реальности. Должен заметить, что реальность всегда ужаснее. Мы давно наблюдаем, как власть усиливает давление на общество. А в последнее время произошел новый довольно резкий репрессивный рывок», — отметил художник в интервью СМИ.

Картны в переосмыслении Зимородка:

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Задержание девочки с персиками pic.twitter.com/p9BXg7ZWZ2 — ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 10, 2019

Задержание Ивана Грозного и сына его Ивана pic.twitter.com/boXZci3tsL — ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 10, 2019

Джоконда и Неизвестная в автозаке pic.twitter.com/1wzs2935oq — ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 11, 2019

Задержание девочки на шаре pic.twitter.com/3qslNbXTDB — ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) August 11, 2019