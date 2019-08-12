На проспекте Стачек неопытная девушка на «Шевроле» отправила четверых в больницу выездом на встречку

Дорожная полиция Петербурга разбирается в ДТП с четырьмя пострадавшими, в том числе годовалой девочкой. Встречное столкновение затеяла водительница с годовым стажем.

Как сообщает УГИБДД Петербурга и области, 12 августа без четверти шесть вечера на проспекте стачек у администрации Кировского района 24-летняя женщина решила повернуть налево и подставила свой «Шевроле Круз» под ехавший во встречном направлении «Хендэ Акцент».

«В состоянии средней степени тяжести госпитализированы сама водитель «Шевроле» и три пассажира «Хендэ» – девочка 2018 года рождения, мужчина и женщина», – уточнили в УГИБДД.

Права предполагаемая виновница аварии получила в июне 2018 года.