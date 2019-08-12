Джонсон и Трамп обсудили ситуацию с выходом Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Дональдом Трампом реализацию Brexit и экономические вопросы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы правительства Соединенного Королевства по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

«Премьер-министр говорил сегодня с президентом Трампом. Они обсудили глобальные экономические вопросы и торговлю. Премьер-министр проинформировал президента о ходе Brexit», – сказал пресс-секретарь британского премьера.

В свою очередь пресс-служба Белого дома отметила, что Трамп выразил надежду в ближайшее время встретиться с Джонсоном. «Президент Дональд Трамп поговорил сегодня по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил целый ряд вопросов, в том числе торговлю и глобальную безопасность. Президент выразил благодарность Соединенному Королевству за то, что оно является надежным партнером в решении глобальных проблем, и сообщил, что с нетерпением ждет личной встречи с ним [Джонсоном] в ближайшем будущем», – говорится в распространенном заявлении.