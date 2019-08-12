Дорожную резню в Петербурге учинил 24-летний агрессор с биографией. Его давно могли отлучить от автомобиля, но каждый раз отпускали

В Петербурге по делу о дорожной резне арестован 24-летний безработный Артур Алимпашаев. Его агрессивная езда по городским улицам давно привлекала внимание. На этот раз молодому махачкалинцу вменяют покушение на убийство.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, решение заключить Алимпашаева под стражу принял Красногвардейский райсуд. Он учел социальный статус, отсутствие постоянной регистрации, криминальное прошлое и отвратительные отношения подозреваемого с ПДД.

По данным «Фонтанки», Алимпашаев в ноябре 2018 года получил символическое наказание за покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору. В апреле–июне 2019-го в судебном участке Невского района рассматривались материалы ГИБДД на лишение Алимпашаева прав за езду по встречной полосе. Но водительские права ему оставили. В июне-июле молодым лихачом занялись судебные приставы, но отыскать Артура в городе им оказалось не под силу.

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Вечером 7 августа 2019 года Алимпашаев в компании друзей ехал по мосту Александра Невского. По пути он умудрился вступить в конфликт с попутным автомобилем, в котором передвигались представители Узбекистана.

Машины остановились при съезде с моста у островка безопасности на Заневском проспекте, коллективная драка могла закончиться кулаками и синяками, но Алимпашаев, по версии следствия, свое превосходство предпочел показать ножом. Истекающего кровью оппонента увезли с проникающим ранением, а подозреваемый с друзьями уехали.