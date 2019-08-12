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Финансы
12.08.2019 19:11
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Минэкономразвития ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии

Темпы роста ВВП во втором полугодии ожидаются на уровне 1,6%–1,8% год к году после 0,7% в годовом выражении в первом полугодии, такие темпы позволят достичь цели по росту экономики на 1,3% по итогам года, говорится в подготовленном Минэкономразвития комментарии «О предварительной оценке ВВП за II квартал 2019 года».

«В этих условиях темпы роста ВВП во 2П19 ожидаются на уровне 1,6–1,8% г/г, что позволит выйти на прогнозируемые Минэкономразвития России темпы роста около 1,3% по итогам текущего года», – говорится в документе.

В министерстве отметили, что поддержку экономическому росту во второй половине года будут оказывать увеличение расходов федерального бюджета, в том числе в рамках национальных проектов, и реализация эффекта от снижения Банком России ключевой ставки в июне и июле.

Минэкономразвития напомнило, что, по предварительной оценке Росстата, ВВП во II квартале вырос на 0,9% в годовом выражении после 0,5% год к году в I квартале.

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«Отчетные данные за II квартал 2019 года оказались несколько выше оценки Минэкономразвития России (0,8 % г/г). В целом за первое полугодие 2019 года темп роста ВВП составил 0,7% год к году и совпал с оценкой Минэкономразвития России», – добавили в министерстве.

По данным Минэкономразвития, слабая динамика ВВП во II квартале была обусловлена низким уровнем внутреннего спроса на фоне сохранения жесткой бюджетной и жесткой денежно-кредитной политики и негативной динамикой внешнего спроса в условиях замедления глобального роста.

«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 оценивается на уровне +0,4% квартал к кварталу SA после разового снижения на -0,2% квартал к кварталу SA в I квартале 2019, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», – резюмировали в МЭР.

Источник: RNS

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