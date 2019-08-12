В «Лидер Групп» - честные «двушки»

«Лидер Групп»

Все лето в компании «Лидер Групп» действуют уникальные условия на покупку двухкомнатных квартир*.

Больше ста различных планировок от 48 до 100 квадратных метров: классические и евроформата, с просторными террасами и балконами, в готовых и строящихся домах – двухкомнатные квартиры в популярных районах по специальной цене от 3,1 миллионов рублей.

Также к услугам покупателей широкие возможности выбора отделки – от «черновой» до индивидуального проекта «под ключ». Все комбинации разработаны профессиональными дизайнерами и строителями. Особое внимание уделено подбору материалов и строгому соблюдению этапов ремонтных работ. Такая отделка будет не только радовать глаз, но и поможет эффективнее использовать свободное пространство.

Двухкомнатная квартира от «Лидер Групп» – это честная «двушка» с двумя отдельными комнатами и вместительной кухней, а для поклонников евроформата предусмотрены квартиры с двумя комнатами и объединенной кухней-гостиной, которую европейцы чаще называют дневной зоной.

Выберите «двушку», которая подходит именно вам!

Цены на двухкомнатные квартиры в наших жилых комплексах:

Девяткино:

VITAMIN – 53,23 кв. м за 3,1 млн рублей

«Территория 3» – 55,12 кв. м от 3,3 млн рублей

«Территория 2» – 49,18 кв. м от 3,4 млн рублей

«Территория 1» – 50,24 кв. м от 3,7 млн рублей

«Три Кита 3» – 59,18 кв. м от 3,8 млн рублей

«Три Кита 2» – 77,61 кв. м от 5,4 млн рублей

«Три Кита 1» (дом сдан) – 64,5 кв. м от 5,2 млн рублей

Пушкинский район:

AEROCITY – 56,41 кв. м от 3,6 млн рублей

«Царский двор» (дом сдан) – 68,4 кв. м от 6,4 млн рублей

Приморский район:

YOGA 4 – 52,89 кв. м от 4,7 млн рублей

YOGA 2 – 52,54 кв. м от 4,8 млн рублей

YOGA 3 – 52,76 кв. м от 4,8 млн рублей

«Богатырь 3» – 52,81 кв. м от 5,8 млн рублей

YOGA 1 – 55,18 кв. м от 6,4 млн рублей

«Богатырь 2» (дом сдан) – 73,7 кв. м от 9,2 млн рублей

Васильевский остров:

«Магеллан» – 54,96 кв. м от 4,9 млн рублей

«Колумб» – 52,64 кв. м от 5,1 млн рублей

«Капитан Немо» (дом сдан) – 68,8 кв. м от 8,6 млн рублей

Фрунзенский район:

«Балканы» – 58,9 кв. м от 8,2 млн рублей

Выборгский район:

LENINGRAD (дом бизнес-класса) – 73,94 кв. м от 9,2 млн рублей

Московский район:

«Небо Москвы» (дом бизнес-класса) – 80,1 кв. м от 13,6 млн рублей

*Сроки акции с 1.06.2019 по 31.08.2019. Количество квартир ограничено

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/

ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/

ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/

ЖК «Царский двор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Царский Двор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/tsarskiydvor/

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga4/

ЖК «Богатырь 2» – застройщик ООО «Север-Комплект», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr2/

ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

ЖК «Адмирал» – застройщик ООО «Дом-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/admiral/

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/

ЖК «Небо Москвы» – застройщик ООО «Смоленское», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nebomoskvy/