Недвижимость
В «Лидер Групп» - честные «двушки»
«Лидер Групп»
Все лето в компании «Лидер Групп» действуют уникальные условия на покупку двухкомнатных квартир*.
Больше ста различных планировок от 48 до 100 квадратных метров: классические и евроформата, с просторными террасами и балконами, в готовых и строящихся домах – двухкомнатные квартиры в популярных районах по специальной цене от 3,1 миллионов рублей.
Также к услугам покупателей широкие возможности выбора отделки – от «черновой» до индивидуального проекта «под ключ». Все комбинации разработаны профессиональными дизайнерами и строителями. Особое внимание уделено подбору материалов и строгому соблюдению этапов ремонтных работ. Такая отделка будет не только радовать глаз, но и поможет эффективнее использовать свободное пространство.
Двухкомнатная квартира от «Лидер Групп» – это честная «двушка» с двумя отдельными комнатами и вместительной кухней, а для поклонников евроформата предусмотрены квартиры с двумя комнатами и объединенной кухней-гостиной, которую европейцы чаще называют дневной зоной.
Выберите «двушку», которая подходит именно вам!
Цены на двухкомнатные квартиры в наших жилых комплексах:
Девяткино:
VITAMIN – 53,23 кв. м за 3,1 млн рублей
«Территория 3» – 55,12 кв. м от 3,3 млн рублей
«Территория 2» – 49,18 кв. м от 3,4 млн рублей
«Территория 1» – 50,24 кв. м от 3,7 млн рублей
«Три Кита 3» – 59,18 кв. м от 3,8 млн рублей
«Три Кита 2» – 77,61 кв. м от 5,4 млн рублей
«Три Кита 1» (дом сдан) – 64,5 кв. м от 5,2 млн рублей
Пушкинский район:
AEROCITY – 56,41 кв. м от 3,6 млн рублей
«Царский двор» (дом сдан) – 68,4 кв. м от 6,4 млн рублей
Приморский район:
YOGA 4 – 52,89 кв. м от 4,7 млн рублей
YOGA 2 – 52,54 кв. м от 4,8 млн рублей
YOGA 3 – 52,76 кв. м от 4,8 млн рублей
«Богатырь 3» – 52,81 кв. м от 5,8 млн рублей
YOGA 1 – 55,18 кв. м от 6,4 млн рублей
«Богатырь 2» (дом сдан) – 73,7 кв. м от 9,2 млн рублей
Васильевский остров:
«Магеллан» – 54,96 кв. м от 4,9 млн рублей
«Колумб» – 52,64 кв. м от 5,1 млн рублей
«Капитан Немо» (дом сдан) – 68,8 кв. м от 8,6 млн рублей
Фрунзенский район:
«Балканы» – 58,9 кв. м от 8,2 млн рублей
Выборгский район:
LENINGRAD (дом бизнес-класса) – 73,94 кв. м от 9,2 млн рублей
Московский район:
«Небо Москвы» (дом бизнес-класса) – 80,1 кв. м от 13,6 млн рублей
*Сроки акции с 1.06.2019 по 31.08.2019. Количество квартир ограничено
Справка о компании «Лидер Групп»
ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/
ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/
ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/
ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/
ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/
ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/
ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/
ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/
ЖК «Царский двор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Царский Двор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/tsarskiydvor/
ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/
ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/
ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/
ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga4/
ЖК «Богатырь 2» – застройщик ООО «Север-Комплект», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr2/
ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/
ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/
ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/
ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/
ЖК «Адмирал» – застройщик ООО «Дом-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/admiral/
ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/
ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/
ЖК «Небо Москвы» – застройщик ООО «Смоленское», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nebomoskvy/