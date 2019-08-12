Московская полиция решила найти и наказать сотрудника, ударившего девушку кулаком в живот — деанонимизированный ранее полицейский ни при чем

ГУ МВД России по Москве намерено привлечь к ответственности виновных в применении физической силы к девушке, задержанной во время несогласованной акции протеста на улице Забелина в столице 10 августа. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время ГУ МВД России по Москве проводит служебную проверку по делу Дарьи Сосновской, которую во время задержания полицейский ударил кулаком в живот. Также в пресс-службе подчеркнули, что сотрудник, фото и персональные данные которого ранее распространили телеграм-каналы и СМИ, не имеет никакого отношения к инциденту на улице Забелина.

Как ранее сообщала «Фонтанка», Дарья Сосновская обратилась в СК РФ с заявлением о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которые, задерживая ее 10 августа, применили к ней физическую силу.