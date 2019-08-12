Что общего между Стивеном Джеррардом, Кобе Брайaнтом и Елизаветой Туктамышевой? Фигуристка отвечает сама

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о человеке, с которым она будет вместе всегда.

«Преданность в спорте с каждым годом все больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег люди порой забывают, откуда они и благодаря кому поднимаются на вершину. Мне ближе такие герои, как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Кобе Брайaнт и Дэмиан Лиллард. Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это менее заметно, чем в командных, но я знаю одно, что с этим человеком я буду вместе всегда», – написала фигуристка в своем инстаргаме и приложила совместное фото с тренером Алексеем Мишиным.

Для Елизаветы Туктамышевой сезон-2018/19 стал самым успешным с 2015 года, когда она выиграла чемпионат мира и Европы. В сезоне-2018/19 она заняла первое место на этапе Гран-при Skate Canada и третье на NHK Trophy. В финале Гран-при она стала третьей. В составе сборной России выиграла бронзовую медаль командного чемпионата мира. По ходу сезона попала под жесткую волну критики из-за своего номера с раздеванием.