Благоустройство на своих: как «Корт» и «Зеленстрой» делят грядку

Равнять газоны в Петербурге — занятие очень прибыльное. Тем удивительнее, что компании-конкуренты за рынок госзаказа на благоустройство используют одни и те же номера и носят одни спецовки на двоих.

фото: Тимур Туктаров

Почему никто из профильных ведомств до сих пор не обратил внимание, что два давних соперника, добиваясь госзаказов, копипастят контактные данные друг друга? Производственно-строительная фирма «Корт», за 4 года получившая подрядов на благоустройство более чем на миллиард рублей, и более скромный «Зеленстрой», чьи сотрудники щеголяют на объектах в спецовках с названием «ПСФ «Корт».

Если приглядеться к работам по благоустройству, которые в настоящее время проводятся в Шушарах, на информационном щите можно прочитать, что красоту на участке между Колпинским шоссе и Центральной улицей наводит ООО «Зеленстрой». Между тем рабочие на объекте разгуливают в желто-зеленых спецовках с названием основного конкурента компании — ООО «ПСФ «Корт». Теоретически – не ново: рабочие носят спецодежду, например, с предыдущего места работы. Но не в этом случае, как выяснила «Фонтанка».

Производственно-строительная фирма «Корт», крупный игрок рынка благоустройства, с 2011 года получила контракты госпредприятий, муниципальных, районных и городских властей более чем на 1,6 млрд рублей. Согласно данным СПАРК, ею владеет Светлана Алексеевна Сергеева, бывшая супруга экс-замглавы комитета по благоустройству Виктора Шабнова (был уволен из Смольного весной прошлого года с формулировкой «в связи с утратой доверия»). По удивительному совпадению, именно в 2015–2018 годах, когда он занимал высокую должность, компания его бывшей жены была наиболее успешна в конкурсах госзаказа, получив за это время контрактов на более чем 1,28 млрд рублей (выручка по итогам 2017-го – почти 485 млн). Зато остается на своем посту гендиректор крупнейшего городского СПП – «Пушкинское» – Александр Шабнов, брат Виктора Шабнова.

Компанией «Зеленстрой» руководит и владеет Армашевская Инесса Игоревна, ранее носившая фамилию Михайличенко. Достижения фирмы скромнее — контракты на 145 млн рублей за 2015-2019 годы, выручка по итогам 2017 года — 33,6 млн рублей. В текущем году три из четырех полученных фирмой госзаказов географически не выходят за пределы Пушкинского района Петербурга.

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Фото: Тимур Туктаров

В копилке компании Армашевской – контракты на устройство площадок для выгула собак в Пушкине на 3,5 млн рублей, благоустройство в Колпино на 12,8 млн рублей, аналогичные работы в Шушарах (Пушкинский район) на 5,7 млн рублей, приведение в порядок двора в поселке Детскосельский (тоже Пушкинский район) за 4,89 млн рублей. Везде конкурентом компании выступал «Корт».

ПСФ «Корт» и «Зеленстрой», если внимательно изучать госзакупки, постоянно сталкиваются в битве за контракты на благоустройство. Вот только подозрительно часто других претендентов на подряды нет. Вчитавшись в опубликованные на сайте госзакупки документы, «Фонтанка» обнаружила, что в ряде заявок эти фирмы указывают одни и те же номера телефонов в качестве контактных.

Например, в мае 2018 года ГУП «ТЭК» объявило конкурс на восстановление благоустройства после проведения работ по устранению повреждений сетей. Победила ПСФ «Корт», в качестве контактного указан номер 8(812)465-67-50. Среди конкурсных предложений была и заявка «Зеленстроя», в которой контактным указан мобильный номер. Однако в том же мае прошлого года исполнителя восстановления благоустройства нашло ГУП «Водоканал». Максимальная стоимость контракта составила 38,4 млн рублей. Победитель – «Зеленстрой» почему-то в качестве телефона указал номер «Корта» – 465-67-50.

Этот факт можно было бы списать на досадную ошибку, однако он не единственный. По одному из номеров, указанных в качестве контактного в документах ПСФ «Корт», трубку подняла некая Мария Бабурина, которая подтвердила корреспонденту, что работает именно в этой компании. Аналогичный номер телефона указан в одной из закупок как контакт «Зеленстроя». На просьбу прокомментировать это совпадение Бабурина посоветовала с подобными вопросами «обращаться к кому-нибудь другому».

Время от времени «Зеленстрой» и «Корт» почти одинаково оценивают затраты на работы. Например, в жалобе на итоги определения поставщика по закупке Водоканала первая компания предложила цену в размере 24,3, вторая — 24,259 млн рублей.

Между компаниями есть и другая, менее очевидная связь. У «Зеленстроя» Армашевской, если верить базе СПАРК, один из номеров 8(921)7920841 (его «Зеленстрой» часто указывал в документах в качестве контактного) совпадает с контактом компании «Прима», в настоящее время находящейся в стадии ликвидации. В прошлом гендиректором и единственным владельцем этой фирмы значилась некая Юлия Шереметьева, которая с марта 2015 по апрель 2016 года руководила ООО «Зеленстрой» (на сегодняшний день ООО ликвидировано). Этим одноименным с фирмой Армашевской юрлицом некоторое время владел Шабнов Кирилл Викторович, чьи ФИО в точности совпадают с данными сына бывшего заместителя комитета по благоустройству. Шабнов-младший выдвинулся в муниципальные депутаты округа Шушары. К слову, в решении о его регистрации в качестве кандидата указано, что он трудится замгендиректора Производственно-строительной фирмы «Корт».

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Кстати, еще в 2016 году «Прима» в компании с «Зеленстроем» и «Кортом» претендовала на получение госконтрактов. Например, на 20-миллионную закупку АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Еще один случай странного соперничества произошел в 2013 году. Администрация МО Колпино искала подрядчика на благоустройство территории за 23,7 млн рублей. За заказ соревновались двое: ПСФ «Корт» и «Озеленитель», которым на тот момент, по данным СПАРК, владела Сергеева Светлана, в замужестве — Шабнова. Почему конкурс вообще был признан состоявшимся, учитывая, что бизнесвумен соревновалась сама с собой, так и осталось тайной.

Интересно, что в 2014 году Петроградский районный суд рассмотрел иск Виктора Шабнова к Светлане Сергеевой и Инессе Михайличенко. Стороны, как указано в решении апелляционной инстанции, не поделили объект незавершенного строительства. На тот момент супруга Шабнова Сергеева, по заявлению истца, без его согласия продала недострой Михайличенко. Заявителю в удовлетворении требований отказали. Любопытно другое: ФИО всех участников полностью совпадают с данными бывшего замглавы комитета по благоустройству, его экс-супруги – владелицы «Корта» и хозяйки «Зеленстроя». В свое время Инесса Армашевская носила фамилию Михайличенко.

Оперативно получить комментарий кого-либо из представителей обеих компаний не удалось.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»