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Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
13.08.2019 10:30
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В «Лидер Групп» - реальные «трешки»

В «Лидер Групп» - реальные «трешки»

«Лидер Групп»

Купите комфортабельную трехкомнатную квартиру от компании «Лидер Групп» от 60 тысяч рублей за кв. м.

50 видов различных планировок: классические и евроформата, с просторными террасами и балконами, в готовых и строящихся домах – трехкомнатные квартиры в популярных районах от 60 000 рублей за квадратный метр. 

К услугам покупателей широкие возможности выбора отделки – от «черновой» до индивидуального проекта «под ключ». Все комбинации разработаны профессиональными дизайнерами и строителями. Особое внимание уделено подбору материалов и строгому соблюдению этапов ремонтных работ. Такая отделка будет не только радовать глаз, но и поможет эффективнее использовать свободное пространство. 

Трехкомнатная квартира от «Лидер Групп» – это реальная «трешка» с тремя отдельными комнатами и вместительной кухней, а для поклонников евроформата предусмотрены квартиры с тремя комнатами и объединенной кухней-гостиной, которую европейцы еще называют дневной зоной.

Подробности в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (звонок бесплатный на территории РФ).

Выберите «трешку», которая подходит именно вам!

Предложение действует на трехкомнатные квартиры в наших жилых комплексах:

Девяткино:

VITAMIN – от 68,91 кв. м, от 4,1 млн рублей

«Территория 3» – от 77,5 кв. м, от 5,0 млн рублей 

«Три кита 2» – от 83,53 кв. м, от 5,0 млн рублей

«Три кита 3» – 81,11 кв. м от 5,4 млн рублей

«Три кита 1» дом сдан – от 85,4 кв. м, от 5,9 млн рублей

Пушкинский район:

AEROCITY – от 72,74 кв. м, от 4,7 млн рублей

«Царский двор» дом сдан – от 93,7 кв. м, от 8,4 млн рублей

Приморский район:

YOGA 4 – от 78,1 кв. м, от 7,0 млн рублей

«Богатырь 3» – от 88,18 кв. м, от 9,2 млн рублей

Васильевский остров:

«Колумб» – от 90,39 кв. м, от 8,1 млн рублей

«Нахимов» дом бизнес-класса – от 100,45 кв. м, от 9,0 млн рублей

«Капитан Немо» дом сдан – от 120,9 кв. м, от 12,0 млн рублей

Красносельский район:

«Адмирал» дом сдан – от 102,5 кв. м, от 8,7 млн рублей

Фрунзенский район:

«Балканы» – от 91,7 кв. м, от 12,3 млн рублей

Выборгский район:

LENINGRAD дом бизнес-класса – от 105,75 кв. м, от 11,5 млн рублей

Московский район:

«Сириус В» дом сдан – от 84,84 кв. м, от 10,1 млн рублей

«Небо Москвы» дом бизнес-класса – от 104,5 кв. м, от 14,4 млн рублей

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/

ЖК  «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/

ЖК «Царский двор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Царский Двор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/tsarskiydvor/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga4/

ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

ЖК «Адмирал» – застройщик ООО «Дом-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/admiral/

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/

ЖК «Сириус В» – застройщик  ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusb/

ЖК «Небо Москвы» – застройщик ООО «Смоленское», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nebomoskvy/

 

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