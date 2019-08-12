Недвижимость
В «Лидер Групп» - реальные «трешки»
«Лидер Групп»
Купите комфортабельную трехкомнатную квартиру от компании «Лидер Групп» от 60 тысяч рублей за кв. м.
50 видов различных планировок: классические и евроформата, с просторными террасами и балконами, в готовых и строящихся домах – трехкомнатные квартиры в популярных районах от 60 000 рублей за квадратный метр.
К услугам покупателей широкие возможности выбора отделки – от «черновой» до индивидуального проекта «под ключ». Все комбинации разработаны профессиональными дизайнерами и строителями. Особое внимание уделено подбору материалов и строгому соблюдению этапов ремонтных работ. Такая отделка будет не только радовать глаз, но и поможет эффективнее использовать свободное пространство.
Трехкомнатная квартира от «Лидер Групп» – это реальная «трешка» с тремя отдельными комнатами и вместительной кухней, а для поклонников евроформата предусмотрены квартиры с тремя комнатами и объединенной кухней-гостиной, которую европейцы еще называют дневной зоной.
Подробности в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (звонок бесплатный на территории РФ).
Выберите «трешку», которая подходит именно вам!
Предложение действует на трехкомнатные квартиры в наших жилых комплексах:
Девяткино:
VITAMIN – от 68,91 кв. м, от 4,1 млн рублей
«Территория 3» – от 77,5 кв. м, от 5,0 млн рублей
«Три кита 2» – от 83,53 кв. м, от 5,0 млн рублей
«Три кита 3» – 81,11 кв. м от 5,4 млн рублей
«Три кита 1» дом сдан – от 85,4 кв. м, от 5,9 млн рублей
Пушкинский район:
AEROCITY – от 72,74 кв. м, от 4,7 млн рублей
«Царский двор» дом сдан – от 93,7 кв. м, от 8,4 млн рублей
Приморский район:
YOGA 4 – от 78,1 кв. м, от 7,0 млн рублей
«Богатырь 3» – от 88,18 кв. м, от 9,2 млн рублей
Васильевский остров:
«Колумб» – от 90,39 кв. м, от 8,1 млн рублей
«Нахимов» дом бизнес-класса – от 100,45 кв. м, от 9,0 млн рублей
«Капитан Немо» дом сдан – от 120,9 кв. м, от 12,0 млн рублей
Красносельский район:
«Адмирал» дом сдан – от 102,5 кв. м, от 8,7 млн рублей
Фрунзенский район:
«Балканы» – от 91,7 кв. м, от 12,3 млн рублей
Выборгский район:
LENINGRAD дом бизнес-класса – от 105,75 кв. м, от 11,5 млн рублей
Московский район:
«Сириус В» дом сдан – от 84,84 кв. м, от 10,1 млн рублей
«Небо Москвы» дом бизнес-класса – от 104,5 кв. м, от 14,4 млн рублей
Справка о компании «Лидер Групп»
ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/
ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/
ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/
ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/
ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/
ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/
ЖК «Царский двор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Царский Двор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/tsarskiydvor/
ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga4/
ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/
ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/
ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/
ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/
ЖК «Адмирал» – застройщик ООО «Дом-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/admiral/
ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/
ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/
ЖК «Сириус В» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusb/
ЖК «Небо Москвы» – застройщик ООО «Смоленское», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nebomoskvy/