Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС над Арктикой и Северной Атлантикой

Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, их сопровождали F-16 ВВС Норвегии, сообщает Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей», – говорится в сообщении. В военном ведомстве уточнили, что полет длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Как уточнили в Минобороны, «летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».