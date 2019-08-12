«Меркурий» прожевал фальсификат. Почему система не защитит петербуржцев от «горящего творожка»

Детище Россельхознадзора не способно пресечь оборот некачественной продукции, — поняли в Смольном спустя год после его запуска. «Вы просто не умеете его готовить», — возражают в федеральном ведомстве.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

С критикой на федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Меркурий» обрушился начальник Управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев. Как следует из подготовленной им аналитической записки (есть в распоряжении «Фонтанки»), внедрение инструмента, который уже изрядно потрепал нервы и кошельки бизнеса, не решило большей части стоящих перед ним задач. Более того, предстоящее упразднение регионального ветеринарного надзора и концентрация всех контрольных полномочий в руках Россельхознадзора еще больше развяжет руки недобросовестному бизнесу.

Закон о внедрении «Меркурия» был принят в 2015 году. Участниками системы должны были стать все предприятия, участвующие в обороте животной продукции: мясокомбинаты, птицефабрики, молочные заводы, производители морепродуктов, а также логистические центры, магазины, рестораны и гостиницы. ФГИС не только должна была избавить участников рынка от бумажной волокиты с ветеринарными сертификатами, но и позволить отслеживать весь путь продукта от фермы до прилавка. С 1 июля 2018 «Меркурий» заработал для мясной продукции, с 1 июля 2019 года — для части молочной, с 1 ноября 2019 года — станет обязательным для всей «молочки». Оператором «Меркурия» стал Россельхознадзор.

Но обещанной прозрачности, равно как и улучшения качества продукции, не наблюдается, констатирует Юрий Андреев. По его словам, через год после внедрения «Меркурия» для мясной продукции потребители не могут по QR-коду на колбасе узнать, из какого животного она произведена. «Самый главный «ветеринарный» блок информационной системы, связанный с идентификацией и учетом сельскохозяйственных животных, сбором информации об используемых ветеринарных препаратах, в том числе антибиотиках, проведенных вакцинациях и диагностических исследованиях, отсутствует», – сообщается в аналитической записке.

Не слишком хорошо обстоят и дела с выявлением фальсификата. В частности, система допускает «производство» говяжьих котлет из свинины, а то и вовсе

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из ничего, а также реализацию товаров с истекшим сроком годности и продуктов, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. Таким образом, ситуация, когда «Фонтанка» в рамках расследования о «горящем творожке» смогла беспрепятственно выпустить на рынок несуществующий продукт, не стала менее вероятной.

Более того, городские ветеринары могут отследить перемещение сырья и продукции только в пределах своего региона. Стоит в эту цепочку включиться предприятию из другого субъекта, хотя бы из Ленинградской области, вся прослеживаемость продукции теряется, отмечает Юрий Андреев. Но последнее утверждение справедливо только для региональных властей — сам Россельхознадзор может видеть полную картину.

В Управлении ветеринарии Петербурга подтвердили подлинность документа и сообщили, что проблема обсуждалась на оперативном штабе по мониторингу продовольственных рынков в Смольном 26 июля 2019 года. Тогда стороны не пришли к единому мнению и договорились встретиться еще раз: очередное совещание состоится 13 августа.

Но Россельхознадзор имеет к региональным властям взаимные претензии. Занимаясь контролем потока товаров через границу, ведомство нередко уличает городские ветеринарные власти в неспособности выявить фальсификацию. Например, в ветеринарном сертификате, выданном ветеринарным врачом ГБУ СПб «Горветстанция», была указана мороженая бескостная свинина. В реальности же фура везла партию мороженых свиных шкур, документы на которую отсутствовали.

Объемы входящего сырья проверенных местными властями предприятий не всегда соответствуют объемам получаемой продукции. «Данный факт в свою очередь свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны ветеринарной службы субъекта», – прокомментировали в управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Число таких нарушений в ведомстве не назвали. Но прецедентов хватило, чтобы посоветовать правительству РФ лишить регионы права надзирать за качеством продуктов животного происхождения и с 1 января 2020 года передать эти функции самому Россельхознадзору. «Во многих регионах России неэффективная реализация этих функций ветеринарными службами приводит к крайне негативным последствиям. Передача полномочий на федеральный уровень позволит в целом сделать эту работу более качественной», – прокомментировали в петербургском управлении ведомства. Предложение было принято Госдумой в первом чтении 17 июля 2019 года.

Ветеринарное двоевластие

В надзоре за качеством продукции животного происхождения, действительно, возникло двоевластие, признает начальник отдела ветеринарно-санитарных мероприятий и ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» (подчиняется Управлению ветеринарии) Вадим Воронцов.

Исторически Россельхознадзор следил за безопасностью товаров, которые пересекали границу, тогда как управления ветеринарии, подчиняющиеся региональным властям, контролировали местных поставщиков. До внедрения «Меркурия» систематического отслеживания не было — скорее, ветеринары оперативно реагировали на возникающие форс-мажоры: например, в случае массового отравления находили «слабое звено» цепочки поставок.

«Меркурий» должен был добавить прозрачности, дав возможность проследить путь продукта от фермы до прилавка. Но по факту этого не произошло. Система позволяет зарегистрировать всё, что угодно, но при этом не дает ни потребителям, ни специалистам автоматизированных инструментов по выявлению нарушений. «Приходится вручную искать иголку в стоге сена. Система прекрасно видит такие «кривые» документы, но удобных средств фильтрации по интересующим критериям оператор (Россельхознадзор. — Прим. ред.) не предоставляет», – пояснил «Фонтанке» начальник отдела ветеринарно-санитарных мероприятий и ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» (подчиняется Управлению ветеринарии) Вадим Воронцов. Более того, внедрение ФГИС только еще больше распахнуло ящик Пандоры, поскольку оформлять ветеринарные сопроводительные документы в ней получили возможность не только ветврачи, но и рядовые сотрудники — технологи, юристы и бухгалтеры.

Пример «обмана» системы может выглядеть следующим образом: некий ИП «из воздуха» производит 60 тонн свинины — система беспрепятственно дает их зарегистрировать. При этом ИП указывает чужой ИНН, что впоследствии лишит контролирующие органы возможности предъявить ему претензии: система проглатывает и это. Далее ИП отгружает свой продукт реальному заводу, вернее его дублю, который также свободно может создать в «Меркурии» любой желающий. Данный «дубль» создает из свинины 20 тонн свиного шпика и через посредника отправляет в Калининград. При этом на продукции стоит маркировка реального завода, который об этих операциях не ведает и, более того, сам шпик как готовый продукт не производит. При пересечении границы нарушение фиксирует Россельхознадзор и выставляет претензию Петербургской горветстанции, которая выдала партии сертификат. При этом, если бы партия пошла не через границу, а, к примеру, в соседнюю область, обман бы навряд ли вскрылся, считает Вадим Воронцов.

По его словам, только в Петербурге в «Меркурии» – как ветврачами, так и сотрудниками предприятий – генерируется несколько сотен тысяч документов в день. Отдел ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» может просмотреть вручную от силы 1000 документов. Таким образом, значительная часть потенциального фальсификата остается вне поля зрения. Система потенциально могла бы указывать на подозрительные операции, но не делает этого. Многократные обращения в службу поддержки «Меркурия» с просьбой доработать функционал результата не дали. Более того, система не указывает даже на ошибки при заполнении даты (например, оператор путает месяц и год): как минимум половина выявленной Россельхознадзором «просрочки» – это банальный человеческий фактор, отмечает Вадим Воронцов.

При этом Управление ветеринарии ежедневно получает претензии Россельхознадзора по поводу промахов его ветврачей. Зато нарушения самих предприятий, на которые сейчас приходится 80% оформленных в системе документов, зачастую остаются вне поля зрения ведомства. Именно выставление местных ветеринаров злостными нарушителями и дало Россельхознадзору возможность обосновать передачу полномочий.

Но, лишившись контрольных функций, региональные власти продолжат нести ответственность за защиту населения от болезней, общих для человека и животных, подчеркивает Юрий Андреев. «Это как отобрать у хирурга инструменты, но спрашивать с него за результат операции», – говорит он.

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«Сейчас, если администрация города ставит ветслужбе субъекта конкретную задачу, то она решается, но в дальнейшем влияние на ситуацию в своем регионе исчезнет. Интересы города будут на десятом месте», – соглашается Вадим Воронцов.

В Россельхознадзоре с претензиями не согласны. Во-первых, нарушения можно анализировать, используя сортировку в Excel. «Такой метод работы использует мониторинговая группа управления. Для анализа данных в ФГИС «Меркурий» навыки программирования не требуются», – прокомментировали в ведомстве. Во-вторых, оператор постоянно дорабатывает продукт. К примеру, в конце августа пользователи системы не смогут менять ветеринарную группу продукции, которая уже находится в обороте, то есть делать из йогурта, к примеру, колбасу.

Перспективы дальнейшей автоматизации в Россельхознадзоре не прокомментировали, но сообщили, что набирают новых специалистов. «С 1 августа 2019 года управлением уже на 25% увеличен штат сотрудников отдела внутреннего ветеринарного надзора, в 2020 году запланировано дополнительное увеличение штатной численности», – прокомментировали в пресс-службе.

Сами участники рынка неоднократно выражали сомнения в способности «Меркурия» бороться с контрафактом и фальсификатом, при этом отмечая, что внедрение системы обошлось им в круглую сумму и создало угрозу штрафов и перебоев в поставках.

Но рядовой потребитель может спать спокойно: собственные системы контроля качества ретейлеров не позволят пропустить на прилавки фальсификат и низкокачественную продукцию, говорят собеседники «Фонтанки». Куда в большей опасности находятся школьники и воспитанники детских садов, считает заместитель генерального директора молочного завода «Пискарёвский» Георгий Житмарев. При госзакупках главным критерием является цена. Но нередко для молочных продуктов она такова, что без замены животных жиров растительными товар произвести невозможно. Местных поставщиков городские власти могут проверить, а вот иногородних — нет.

Мясные производители за год работы с «Меркурием» очевидных «дыр» в нем не заметили. «Товар из ничего создать проблематично, по крайней мере, если вы хотите, чтобы баланс выхода продукции сошелся», – говорит директор по продажам «Мит Стар» Валерий Сергеев. Сложностей из-за ошибок при вводе, по его словам, у компании не возникает. Но не исключено, что это связано с тем, что она использует специально разработанный продукт, а не вводит данные через сайт «Меркурия». Две трети контрагентов «Мит Стара» тоже освоили премудрости системы, а вот оставшиеся пользуются ей скорее «интуитивно».

А производителей молока тем временем ждет новый сюрприз – система маркировки продукции, над которой работает правительство РФ. По сути она будет дублировать функции «Меркурия», но в отличие от условно бесплатного детища Россельхознадзора, она обойдется в десятки, а то и сотни миллионов рублей, что приведет к удорожанию молочных товаров на 10–15%, считают участники рынка.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»