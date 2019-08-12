Российская группа инспекторов выполнит наблюдательный полет над территорией США

В рамках реализации международного договора по Открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США, сообщает Минобороны России.

Наблюдательный полет максимальной дальностью до 5130 километров будет выполняться в период с 11 по 19 августа с аэродрома открытого неба Грейт Фолс.

Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.