Взрыв газа в жилом доме Москвы: стена рухнула, есть пострадавшие

В Москве взорвался бытовой газ в жилом доме. Волной выбило стекло и разрушило стену.

О взрыве газа в пятиэтажном доме на Нагорной улице, 18, корпус 3, сообщают столичные информагентства со ссылкой на ГУ МЧС Москвы: «Квартира расположена на втором этаже. Разрушена стена между кухней и комнатой, отсутствует остекление».

На данный момент известно об одной пострадавшей женщине, других устанавливают.

Нагорная улица расположена на юго-западе Москвы. Пятиэтажный дом на Нагорной целиком газифицирован. Газовая труба, судя по Google maps, проходит под окнами второго этажа. О разрушении других квартир пока не сообщается.

По одной из версий, газ мог взорваться в ходе капремонта конкретной квартиры, при подключении газового оборудования к общедомовым коммуникациям.