Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +21
$ 65.43р
73.12р
21:42 12.08.2019
Расширенный поиск

Технологии
12.08.2019 18:36
Печать

Программисты с большой дороги. Ротенберг получил контроль над поставщиком оборудования для платных трасс

ООО «Рутолл», разработчик системы сбора денег на платных дорогах, с 7 августа на 50% принадлежит московскому ООО «Глосав». Таким образом, семья Ротенбергов берет компанию под свой контроль. На горизонте — построение единой федеральной платежной системы и расширение списка платных магистралей.

Программисты с большой дороги. Ротенберг получил контроль над поставщиком оборудования для платных трасс

Александр Миридонов/Коммерсантъ

С тех пор, как в 2018 году список владельцев «Рутолл» покинули «отцы-основатели», петербургские предприниматели Юрий Талавиря и Иван Плотников, она на 100% принадлежала ООО «Национальные телематические системы» (НТС). У Игоря Ротенберга там всего 45%, остальное — у его партнеров Андрея Шипелова (45%) и Алексея Нащекина (10%). Однако теперь 50% долей «Рутолла» отошли ООО «Глосав», которое целиком принадлежит Игорю Ротенбергу, и расклад сил в петербургской фирме изменился в его пользу.  

До сих пор оперативным управлением НТС и ее дочерних структур занимался Игорь Нащекин, основатель компании. Теперь же контроль над петербургскими разработчиками программ для платных дорог переходит к Игорю Ротенбергу.

Необходимо отметить, что Игорь Нащекин, бывший топ-менеджер «Ростелекома», может кому-то показаться слабым звеном в команде. Весной ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями — речь идет об ущербе государству в 1 млрд рублей при разработке систем «Электронного правительства» и «Госуслуг». Последние новости о нем в Интернете — про то, что его арестовали на два месяца, но вместо СИЗО, где он провел некоторое время, отправили под домашний арест.

Диаметральная противоположность

Самый крупный и известный заказ «Рутолла» был исполнен еще в 2016 году, и сейчас плодами его трудов пользуются примерно 130 тысяч петербуржцев в день. Это система сбора платы на Западном скоростном диаметре. 

Реклама

«Когда только строился ЗСД, опыта внедрения таких систем ни у кого в России не было, — вспоминает Юрий Талавиря. — Изначально там планировалась французская система, которую мы как раз поставляли. Но со временем стало понятно, что иностранные решения не совсем подходят и нужно разрабатывать что-то свое. Этим мы тогда и занялись». 

При этом в отношениях со строителями ЗСД у «Рутолла» было все не так гладко. Разработчикам системы оплаты до сих пор не удается полностью получить все заработанные деньги.

После ЗСД компания поучаствовала в обустройстве инфраструктуры на платных отрезках трасс М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-3 «Украина». Поскольку семья Ротенбергов — игрок №1 в теме сбора денег с российских водителей, необходимость полного контроля над профильной инжиниринговой фирмой очевидна. 

Выручка «Рутолла» в пиковый 2016 год, когда ЗСД был окончательно введен в эксплуатацию, составила почти 500 млн рублей. После этого показатели были в разы скромнее, и по итогам 2018 года, когда контроль над компанией уже перешел к «Национальным телематическим системам», доходы не превысили и 100 млн рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в «Рутолле», компания пыталась поучаствовать в самом грандиозном российском проекте платной дороги, Петербург — Москва М-11, но это не удалось. При этом, казалось бы, у нее были все козыри: оператор большинства отрезков М-11 — ООО «Объединенные системы сбора платы», которое тесно связано с ротенберговским «Мостотрестом». Теперь, возможно, дело у компании пойдет лучше.

По-новому

Тема платных дорог в России стремительно развивается. Если в 2010 году, когда все только начиналось, брать деньги за проезд по некоторым участкам М-4 было чем-то весьма экзотичным (этим тогда занялись структуры все той же семьи Ротенбергов), то сейчас проекты возникают один за другим. ЦКАД и дублер Кутузовского проспекта в Москве, Восточный скоростной радиус в Петербурге, новая дорога под Краснодаром — все эти проекты в разных стадиях, но идея сбора денег за проезд по ним уже не вызывает сильных протестов. 

Одна из масштабных задач, которая стоит перед разработчиками систем сбора денег с водителей, — унификация и разработка единой системы. Сейчас четыре разных оператора используют каждый свои транспондеры и смарт-карты. И компания, контроль над которой приобрела семья Ротенбергов, играет в этом ключевую роль. Дело в том, что в феврале ГК «Автодор» подвела итоги конкурса на 130 млн рублей по созданию Единой цифровой платформы взимания платы. Победителем стала компания «Казань-телематика», 100%-ная «дочка» НТС. А судя по ее конкурсной заявке, опубликованной на сайте «Автодора», стратегическим партнером казанцев в этом проекте выступает именно петербургский «Рутолл». 

Потихоньку водители привыкли и сбору платы за дороги, которые строились полностью за государственные деньги без привлечения частного капитала. Речь в первую очередь идет о четырех приграничных участках в Псковской области протяженностью от 23 до 62 км и с  размером платы от 150 до 300 рублей. Сейчас их оператором выступает местный комитет по дорожному хозяйству: сам содержит дороги и сам собирает плату. 

При этом зачастую водители недоумевают, почему эти магистрали по качеству ничем не отличаются от обычных, а иногда оказываются даже хуже. Но бюджет выручает от них лишь пару сотен миллионов рублей в год, чего по современным меркам явно не хватит на качественное содержание и, тем более, капитальный ремонт. Для сравнения: на ЗСД система, установленная «Рутоллом», в прошлом году позволила оператору ООО «Магистраль Северной столицы» показать выручку в 6,9 млрд рублей. 

С точки зрения бизнеса псковский проект вряд ли представляет интерес, ведь по нынешним правилам платят там только иногородние водители, а местные жители ездят бесплатно. Так что заработать там можно лишь на поставке решений для сбора денег, как раз таких, какие делает «Рутолл». Тем более что новые технологии уже добрались и до тех мест: с апреля на псковских дорогах принимают к оплате пластиковые карты и даже предоплаченные смарт-карты. 

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Жилой комплекс «Новый Лесснер»/«Отделстрой»
12.08.2019 18:19

Специальная рассрочка на однокомнатные квартиры в «Новом Лесснере»

«Отделстрой» предоставляет привлекательные условия рассрочки от застройщика для однокомнатных квартир, расположенных в 3 корпусе (с 9 по 14 парадную) жилого комплекса «Новый Лесснер».
Setl Group
12.08.2019 16:52

Setl Group принял участие в городском велопробеге ко дню строителей

Более 40 сотрудников холдинга Setl Group 10 августа приняли участие в велопробеге, посвященном празднованию Дня строителя.
Компания GRAVERNU
12.08.2019 13:00

Компания GRAVERNU запускает в работу новый лазерный станок

В арсенале петербургской компании GRAVERNU появился новый лазерный станок для резки металлов. Ведущие специалисты компании собирали его из готовых комплектующих, предварительно пройдя обучение на заводах по проектированию высокоточного лазерного оборудования Германии и Китая.
РСТИ (Росстройинвест)
12.08.2019 09:00

РСТИ заключила первую сделку в ЖК «Familia» через эскроу-счет

РСТИ (Росстройинвест) заключила первую сделку с использованием эскроу-счетов в жилом комплексе премиум-класса «Familia» на Петровском острове. В июне этого года РСТИ и Сбербанк заключили договор на проектное финансирование на строительство с кредитным лимитом 6,41 млрд. рублей сроком до 62 месяцев
«Петербургская Недвижимость»
09.08.2019 17:36

Банки снизили ипотечные ставки для клиентов «Петербургской Недвижимости»

В августе покупка квартиры стала еще доступнее. Ряд ведущих банков-партнеров «Петербургской Недвижимости» снизил процентные ставки по ипотеке в пределах от 0,25 до 1,05% годовых.
фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
09.08.2019 13:13

Группа «Эталон» приняла активное участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня строителя

Ежегодно каждое второе воскресенье августа строительная отрасль отмечает Всероссийский профессиональный праздник - День строителя.
компания ARKAN
09.08.2019 12:40

Команда ARKAN подвела итоги июля 2019 года

В июле 2019 года системы ARKAN предотвратили 18 попыток угона. Половина из них пришлась на Санкт-Петербург, 17% - на Москву, остальные попытки произошли в регионах.
АО "СК ГАЙДЕ"
09.08.2019 12:21

Для страховой компании Гайде построят восьмиэтажное здание

На месте существующего здания, по адресу ул. Боровая 47 (лит. Д), построенного в 1980-м году, внутри которого расположен центр автострахования и техосмотра СК «Гайде», возведут восьмиэтажное здание с двухэтажной пристройкой.
ГК «Эталон»
09.08.2019 12:07

Ген. директор Группы «Эталон» награжден знаком «Строителю Санкт-Петербурга»

8 августа в СКК «Ледовый дворец» прошел концерт, посвященный празднованию Дня строителя. В рамках концерта состоялась торжественная церемония награждения высшей строительной наградой Северной столицы – почетным знаком «Строителю Санкт-Петербурга» I степени
ГК «Эталон»
09.08.2019 11:26

С Днем Строителя петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

День строителя в 2019 году в Санкт-Петербурге отмечают уже 63 года. Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с этим праздником
фото предоставлено ГК «Полис Групп»
09.08.2019 11:03

ГК «Полис Групп» наградили за улучшение потребительских качеств жилья

Группа компаний «Полис Групп» получила приз «За улучшение потребительских качеств жилья» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2018».
ГК «Эталон»
08.08.2019 17:50

Просторные квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» со скидкой до 2 млн рублей*

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») предлагает привлекательные условия покупки семейных квартир в готовых и строящихся проектах компании.