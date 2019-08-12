Программисты с большой дороги. Ротенберг получил контроль над поставщиком оборудования для платных трасс

ООО «Рутолл», разработчик системы сбора денег на платных дорогах, с 7 августа на 50% принадлежит московскому ООО «Глосав». Таким образом, семья Ротенбергов берет компанию под свой контроль. На горизонте — построение единой федеральной платежной системы и расширение списка платных магистралей.

Александр Миридонов/Коммерсантъ

С тех пор, как в 2018 году список владельцев «Рутолл» покинули «отцы-основатели», петербургские предприниматели Юрий Талавиря и Иван Плотников, она на 100% принадлежала ООО «Национальные телематические системы» (НТС). У Игоря Ротенберга там всего 45%, остальное — у его партнеров Андрея Шипелова (45%) и Алексея Нащекина (10%). Однако теперь 50% долей «Рутолла» отошли ООО «Глосав», которое целиком принадлежит Игорю Ротенбергу, и расклад сил в петербургской фирме изменился в его пользу.

До сих пор оперативным управлением НТС и ее дочерних структур занимался Игорь Нащекин, основатель компании. Теперь же контроль над петербургскими разработчиками программ для платных дорог переходит к Игорю Ротенбергу.

Необходимо отметить, что Игорь Нащекин, бывший топ-менеджер «Ростелекома», может кому-то показаться слабым звеном в команде. Весной ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями — речь идет об ущербе государству в 1 млрд рублей при разработке систем «Электронного правительства» и «Госуслуг». Последние новости о нем в Интернете — про то, что его арестовали на два месяца, но вместо СИЗО, где он провел некоторое время, отправили под домашний арест.

Диаметральная противоположность

Самый крупный и известный заказ «Рутолла» был исполнен еще в 2016 году, и сейчас плодами его трудов пользуются примерно 130 тысяч петербуржцев в день. Это система сбора платы на Западном скоростном диаметре.

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«Когда только строился ЗСД, опыта внедрения таких систем ни у кого в России не было, — вспоминает Юрий Талавиря. — Изначально там планировалась французская система, которую мы как раз поставляли. Но со временем стало понятно, что иностранные решения не совсем подходят и нужно разрабатывать что-то свое. Этим мы тогда и занялись».

При этом в отношениях со строителями ЗСД у «Рутолла» было все не так гладко. Разработчикам системы оплаты до сих пор не удается полностью получить все заработанные деньги.

После ЗСД компания поучаствовала в обустройстве инфраструктуры на платных отрезках трасс М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-3 «Украина». Поскольку семья Ротенбергов — игрок №1 в теме сбора денег с российских водителей, необходимость полного контроля над профильной инжиниринговой фирмой очевидна.

Выручка «Рутолла» в пиковый 2016 год, когда ЗСД был окончательно введен в эксплуатацию, составила почти 500 млн рублей. После этого показатели были в разы скромнее, и по итогам 2018 года, когда контроль над компанией уже перешел к «Национальным телематическим системам», доходы не превысили и 100 млн рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в «Рутолле», компания пыталась поучаствовать в самом грандиозном российском проекте платной дороги, Петербург — Москва М-11, но это не удалось. При этом, казалось бы, у нее были все козыри: оператор большинства отрезков М-11 — ООО «Объединенные системы сбора платы», которое тесно связано с ротенберговским «Мостотрестом». Теперь, возможно, дело у компании пойдет лучше.

По-новому

Тема платных дорог в России стремительно развивается. Если в 2010 году, когда все только начиналось, брать деньги за проезд по некоторым участкам М-4 было чем-то весьма экзотичным (этим тогда занялись структуры все той же семьи Ротенбергов), то сейчас проекты возникают один за другим. ЦКАД и дублер Кутузовского проспекта в Москве, Восточный скоростной радиус в Петербурге, новая дорога под Краснодаром — все эти проекты в разных стадиях, но идея сбора денег за проезд по ним уже не вызывает сильных протестов.

Одна из масштабных задач, которая стоит перед разработчиками систем сбора денег с водителей, — унификация и разработка единой системы. Сейчас четыре разных оператора используют каждый свои транспондеры и смарт-карты. И компания, контроль над которой приобрела семья Ротенбергов, играет в этом ключевую роль. Дело в том, что в феврале ГК «Автодор» подвела итоги конкурса на 130 млн рублей по созданию Единой цифровой платформы взимания платы. Победителем стала компания «Казань-телематика», 100%-ная «дочка» НТС. А судя по ее конкурсной заявке, опубликованной на сайте «Автодора», стратегическим партнером казанцев в этом проекте выступает именно петербургский «Рутолл».

Потихоньку водители привыкли и сбору платы за дороги, которые строились полностью за государственные деньги без привлечения частного капитала. Речь в первую очередь идет о четырех приграничных участках в Псковской области протяженностью от 23 до 62 км и с размером платы от 150 до 300 рублей. Сейчас их оператором выступает местный комитет по дорожному хозяйству: сам содержит дороги и сам собирает плату.

При этом зачастую водители недоумевают, почему эти магистрали по качеству ничем не отличаются от обычных, а иногда оказываются даже хуже. Но бюджет выручает от них лишь пару сотен миллионов рублей в год, чего по современным меркам явно не хватит на качественное содержание и, тем более, капитальный ремонт. Для сравнения: на ЗСД система, установленная «Рутоллом», в прошлом году позволила оператору ООО «Магистраль Северной столицы» показать выручку в 6,9 млрд рублей.

С точки зрения бизнеса псковский проект вряд ли представляет интерес, ведь по нынешним правилам платят там только иногородние водители, а местные жители ездят бесплатно. Так что заработать там можно лишь на поставке решений для сбора денег, как раз таких, какие делает «Рутолл». Тем более что новые технологии уже добрались и до тех мест: с апреля на псковских дорогах принимают к оплате пластиковые карты и даже предоплаченные смарт-карты.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»