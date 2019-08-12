Среднеохтинский частично откроют для автомобилистов ночью. Сроки запуска трамваев зависят от археологов

Движение транспорта по Среднеохтинскому проспекту частично откроют в ночь с 12 на 13 августа. Для водителей будут доступны две полосы в направлении от Красногвардейской площади в сторону Шепетовской улицы и одна полоса в обратную сторону.

В то же время срок запуска трамвайного движения по Среднеохтинскому проспекту напрямую зависит от работы сотрудников археологической организации, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Они сейчас фиксируют культурный слой и занимаются подготовкой отчёта в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Напомним, что капитальный ремонт трамвайных путей на участке Среднеохтинского от Красногвардейской площади до Конторской улицы пришлось приостановить из-за того, что там обнаружили фрагменты фундаментов зданий XVII века, которые являются археологическим наследием. Археологические работы планируется завершить в течение нескольких дней, и тогда подрядчик АО «СтройИнвест» сможет возобновить ремонт в полном объеме.

Предполагается, что движение трамваев на участке от Красногвардейской площади до Конторской улицы возобновят до конца августа.